港股直擊 即巿股評

美國三大指數上周五晚個別發展，港股上周累升273點後，在本月最後一個交易日進一步造好，並以接近全日高位收市，按月計連升第7個月。

恒指今早高開69點，重上兩萬七，甫開曾僅升66點，見27045點全日低，其後顯著造好，上午10時35分後，升幅拉闊至超過200點，上午最多升220點，中午升200點，午後愈升愈有，曾升近345點，見27324點，再創逾兩年高。恒指收報27323點，升344點或1.3%，創2015年6月24日以來收市新高。大市今日上升股份比例為54%，下跌股比例46%。

總結7月，恒指升1559點或6%；連升7個月，累飆5323點或24.2%，創十年最長升浪。

全日成交額869.11億元，較上日增加約79.8億元。

國企指數收報10827點，升71點或0.7%。國指全月升462點或4.5%。

恒指即月期貨收市升285點或1.06%，報27228點，低水96點。

A股高收，滬指升0.61%；深成指升0.64%。兩市成交額約5405億元人民幣。中國7月製造業採購經理指數(PMI)回落至51.4，較上月的51.7，回落0.3個百分點，略遜於市場預期的51.6。

歐洲三大股市最新向上；美國道指期貨最新升46點，報21821。

藍籌股方面，滙控(00005)中午公布中期業績勝預期，並再回購最多20億美元股份，獲高盛上調目標價，午後曾升3%創逾兩年高，收市升2.6%；友邦(01299)上周五公布中期業績好過市場預期，股價受壓後今日回勇，收市報61.55元創上市新高，升幅3.4%，兩股貢獻大市154點。另外，港交所(00388)創逾兩年高，收市升1%；建行(00939)升0.5%；工行(01398)升0.9%；中行(03988)升1.6%。騰訊(00700)高見314.4元創新高，收市升2.8%，貢獻大市82點。相反，本地地產股偏軟，領展(00823)跌0.6%；新地(00016)跌0.3%；恒隆地產(00101)跌0.4%。此外，蒙牛(02319)跌1.6%，為表現最差藍籌。

焦點板塊

資源股：國務院總理李克強作出重要批示，強調取締地條鋼，而化解過剩產能要堅定不移推進，防止死灰復燃。《人民日報》亦發文表示，去產能有助於長遠發展，當中短期內鋼煤價格上漲、企業利潤回升，是去產能帶來的積極成果。內地黑色系期貨今日急漲，當中鐵礦石期貨漲停，馬鋼(00323)升8%；鞍鋼(00347)升5.5%。煤炭股方面，神華(01088)發盈喜，收市升3.7%，為表現最好藍籌；兗煤(01171)升4.3%；中煤能源(01898)升1.8%；細股蒙古焦煤(00975)升19.6%；恒鼎實業(01393)升13.6%。

另外，金屬資源股全線造好，洛陽鉬業(03993)創逾9年半新高，收市升10.4%，成交額9.34億元；江銅(00358)升4.9%；五礦資源(01208)升8.1%；嘉能可(00805)升3.9%；中鋁(02600)升3.2%。紐約金價上周五升至超過六個星期高位，最新在亞洲時段窄幅偏軟，紫金礦業(02899)升5.6%；招金(01818)升2.4%。

內房股：個別二線內房見追捧，旭輝控股(00884)上周兩次批股，今日復牌高見4.45元創上市新高，收市急升10.7%，成交額9.08億元；金茂(00817)升2.3%；金地商置(00535)升5.4%；碧桂園(02007)創多年新高，收市升3.2%；融創中國(01918)升2.5%。另外，上周五急吐12%的中國恒大(03333)回升3.6%。

紙業股：另一跑贏大市板塊，玖龍紙業(02689)獲瑞銀把目標價上調至13.37元，續予「買入」評級，股價創逾六年半高，收市升5.2%，成交額2.44億元。理文造紙(02314)升4.3%，成交額1.28億元，摩通最新把集團目標價升至12.1元，維持「增持」評級；瑞銀升目標價至10.22元，重申「買入」評級。另外，晨鳴紙業(01812)升5.6%，報11.98元，其A股(000488.SZ)升5.76%。

中資電力股：福建省調整核電上網電價，中廣核電力(01816)和華電福新(00816)的附屬和合營公司分別調整上網電價，中廣核電力收市挫4%，為跌幅最大國指成分股；華電福新跌3.9%。

焦點股份

和記電訊香港(00215)：今早復牌高開11.7%，最多升14.6%，見3.22元，創超過23個月新高，升勢其後回順，收市升6.8%，成交額7.29億元。集團擬以現金144.97億元出售持有集團固網電訊業務的HGC全部股權予Asia Cube Global Communications Limited，預期變現出售HGC所得溢利約57.5億元。

新晨動力(01148)：逆市急挫，最多跌14.7%，收市跌12.5%。集團發盈警，預期截至6月底止半年盈利將按年減少40%；去年同期盈利1.28億元人民幣。

第一拖拉機(00038)：發盈警後急挫，最多跌10.1%，見3.65元創逾7年半新低，收市跌8.4%。集團預期截至6月底止中期業績，股東應佔淨利潤按年減少70%至80%，去年同期盈利1.58億元人民幣。

中國生物資源(08129)：遭港交所按創業板上市規則第9.15條，展開撤銷中國生物資源上市地位的程序，若未能在明年1月15日前提交補救建議，便會被除牌。股價急瀉49.3%。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。