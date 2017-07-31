港股直擊 即巿股評

上周五美股三大指數個別發展，道指連續三日創收市新高。港股在7月最後一個交易日進一步飆高，午後升幅擴大至逾300點，收市再創超過25個月高位。

恒指今早高開69點，重上兩萬七，甫開曾僅升66點，見27045點全日低，其後顯著造好，臨近中午收市，升幅擴大至220點，見27199點半日高。午後多隻重磅藍籌股相繼走高，帶動恒指最多升344點，見27324點，創逾25個月高。

恒指以接近全日高位收市，報27323點，升344點或1.28%，大市成交額869.11億元。國企指數報10827點，升71點或0.67%。騰訊(00700)再創上市新高，高見314.4元，收市則升2.82%，報313.4元，成交居首達67.29億元。

滙豐控股(00005)業績勝預期兼宣布回購股份，股價午後急升，收市升2.62%，報78.45元，為成交第二大股份。

上周五為表現最差藍籌的友邦(01299)，今不但收復所有失地，更創歷史新高，以全日高位61.55元收市，升3.45%，為成交第三大股份。

中國神華(01088)預期今年上半年利潤按年增長1.43倍，股價急升3.73%，收市報19.46元，為表現最好藍籌。

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