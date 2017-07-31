港股直擊 即巿股評

今日與大家談談如何選上靖洋集團(08257)這隻上市約半個月成就的「倍升股」，事源於7月13日開市時留意到此股發布的招股結果，在分析之前，我們先看看招股書上我認為值得參考的資料。招股規模為2.5億股，全屬公眾持股量，佔發行股本25%，是維持股份之上市地位的下限佔權，屬典型的招股安排。至於招股分布比例亦是典型案例，配股與公開發售配額分別為2.25億和2500萬股，為九一之比。此股的配售回撥門檻為公開發售部數為15倍，但實際結果只錄得約3.58倍，未能觸發回撥機制啟動，所以最終股份分布維持上述的九一之比。

招股價定位啟示

從以上資料，得知發行股數為10億股，按招股價介乎0.22至0.32元計算，市值介乎2.2億至3.2億股，因為於貼近上限價上市之市值才超過3億元，反映此股市值定位偏低。另想指出招股價差距逾45%，傾向認為波幅較大，暗示管理層對市值反應沒有把握，不然差距應收窄至30%或以上。實則這樣的安排可以理解，皆因按此股的招股首日為6月30日來說，另有23隻股份在招股中，就算到了招股最後一天 (截至7月5日中午)，仍有15名競爭對手，招股反應實在難料。

有心人被逼圍貨

最終此股於公開發售之認購額為8955萬股，較配額的2500萬股超額認購約2.58倍，表面看來銷情未算太差。然而，從有效申請只有745份，未足1000份來看，為銷情冷淡的線索。另一線索見於認購分布，100萬股或以上錄得23份有效申請，按上限價0.32元計算，每人涉資超過30萬元，邏輯上散戶動用如此金額認購一隻創業板新股機會不大。結果顯示合計認購股數卻高達6500萬股，佔總體8955萬股超過72%，認為屬有心人「圍貨」機會大。相信此舉屬被逼「圍貨」，目的是要製造銷情不俗的假象，若是扣除這23份申請，餘下722份申請合計認購2455萬股，即認購率只有98.20%，實際結果應是認購不足，理應有45萬股還要反回撥至配售部分。

廿三人持貨逾半

再看獲發股數，那23名認購者較總體745份有效申請佔比僅3.09%，卻合共獲發1254萬股，佔配額2500萬股之50.16%，也可視作「圍貨」的憑據。至於配售部分，只有104名承配人，相對前兩天於創業板上市而有配售分額的恆智控股 (08405)和TOMO HOLDINGS(08463)分別錄得186和117名承配人，此股明顯較少，證明的確銷情欠佳，暗示承配人當中有較多有心人在「圍貨」機會大。單看頭25大承配人已獲發近1.37億股，佔配售分額2.25億股逾六成。當中持份最少的17人 (第9至25名承配人)，獲發股數介乎101萬至500萬股，另有39人也獲發此範圍的股數，即他們最少也持有101萬股，按上市價0.22元計算，每人涉資不少於22萬元。另可留意此股以招股價下限上市，除了可理解為銷情欠佳所以定價較低之外，也可能是有心人已被逼「圍貨」，為了減低他們的持貨成本而有此安排。

為免篇幅過長，有關此股的後續分析，將留待本周三再續。

聶Sir

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