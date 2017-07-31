即巿股評 港股直擊

上周五港股期指結算雖然失守二萬七，但成個星期仍然錄得273點升幅，港股連升七個月，7月企喺27000樓上結算，好友立於不敗之地，至於8月點行點走無謂估，唔少重磅股喺呢個業出業績，業績後呢啲股份見光死抑或見光起，將會直接影響大市表現。

恒指今早高開69點，收復二萬七失地，雖然盤中落過27045半日低位，但其後又係單天寶至尊騰訊(00700)再破頂，帶領大市升逾200點，高見27199點，半日報收27180點，升200點；國指則報收10822點，升66點。

騰訊再創上市後新高，半日報收311元升2%，話咗咁嘅走勢，去到月中放榜，股價已見320+。至於另一焦點係中午放榜嘅大笨象(00005)，第二季稅前盈利52.82億美元，按年升46.3%，遠勝券商預測的45.39億美元，至於上半年稅前盈利則得102.43億美元，按年升5.4%，亦高過券商預期增長約3%。呢份成績表顯示大笨象第二季表現強勁，不過最值得股東開心嘅係公司已落實新一輪回購計劃為20億美元，同《星期日泰晤時報》爆料嘅數目一樣。

呢份業績都叫見得人，季度業績表現理想，唔排除大行會調高其全年盈利預測及目標價，至於午後股價能否突破，要睇大戶有冇心掃貨。不過話晒回購計劃短期內展開，對股價有一定支持，即使有人趁好消息出貨食糊，股價遇阻未能爆升，但預計好似友邦(01299)咁，回一回又升過。今日半場友邦不僅收復業績公布後失地，更再創61元上市新高，半日報收60.85元，升2.2%。對於大笨象後市表現，阿Man仍然睇高一線，只要股價企穩77元，略為整固有機再爆上。

汽車股以華晨中國(01114)表現最好，經大行祝福過係寧舍唔同，今日半場再升5%，盤中高見19.6元新高，向住阿Man首個目標20元出發，下一目標22元至25元，睇形勢華晨中國會同吉利(00175)一樣，繼續跑贏其他汽車股。

資源股又爆升，都係嗰句阿Man本身對呢個板塊興趣一般，尤其資源股急升高追易中招，寧願等調整吸納，無貨喺手靠邊站。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)