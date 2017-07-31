港股直擊 即巿股評

美國三大指數上周五晚個別發展，港股上周累升273點後，今早在7月最後一個交易日進一步上揚，再創超過兩年新高。

恒指今早高開69點，重上兩萬七，甫開曾僅升66點，見27045點半日低，其後顯著造好，上午10時35分後，升幅拉闊至超過200點，最多升220點，見27199點，創逾25個月高。恒指中午收報27180點，升200點或0.7%，大市成交額394億元。

國企指數報10822點，升66點或0.6%。

A股半日高收，滬指升0.58%；深成指升0.61%。國家統計局公布，中國7月製造業採購經理指數(PMI)51.4，較上月回落0.3個百分點，略遜於市場預期。

藍籌金融股領漲，友邦(01299)上周五公布中期業績好過市場預期，股價受壓後今早回勇，高見61元創上市新高，半日升2.3%；滙控(00005)中午公布半年列賬基準稅前盈利增5%、並再回購最多20億美元，股價半日升0.9%；建行(00939)升0.5%；工行(01398)升0.9%；中行(03988)升1.6%。騰訊(00700)亦支撐大市升勢，高見311.8元創新高，半日升2%；長和(00001)獲中信里昂上調目標價至121元，半日升1.1%。相反，領展(00823)跌0.4%；國泰(00293)跌0.5%；蒙牛(02319)跌1.6%，為表現最差藍籌。

焦點板塊

資源股：內地黑色系期貨今早急漲，當中鐵礦石期貨漲停。鋼鐵和煤炭股今早跑出，馬鋼(00323)升8.3%；鞍鋼(00347)升6.3%；神華(01088)發盈喜，半日升3.7%，為表現最好藍籌；兗煤(01171)升2.4%；中煤能源(01898)升2.6%。行業消息方面，國務院總理李克強作出重要批示，強調取締地條鋼，而化解過剩產能要堅定不移推進，防止死灰復燃；《人民日報》亦發文表示，去產能有助於長遠發展，不能糾結於眼前困難，當中短期內鋼煤價格上漲、企業利潤回升，恰恰是去產能帶來的積極成果。。

中資電力股：福建省調整核電上網電價，中廣核電力(01816)和華電福新(00816)的附屬和合營公司分別調整上網電價，中廣核電力半日挫3.1%，為跌幅最大國指成分股；華電福新挫半成。

焦點股份

和記電訊香港(00215)：今早復牌高開11.7%，最多升14.6%，見3.22元，創超過23個月新高，半日升9.6%，成交額4.8億元。集團擬以現金144.97億元出售持有集團固網電訊業務的HGC全部股權予Asia Cube Global Communications Limited，預期變現出售HGC所得溢利約57.5億元。

新晨動力(01148)：半日逆市急挫，最多跌14.7%，半日跌9.6%。集團發盈警，預期截至6月底止半年盈利將按年減少40%；去年同期盈利1.28億元人民幣。

第一拖拉機股份(00038)：發盈警後急挫，最多跌10.1%，見3.65元創逾7年半新低，半日跌8.6%。集團預期截至6月底止中期業績，股東應佔淨利潤按年減少70%至80%，去年同期盈利1.58億元人民幣。

中國生物資源(08129)：遭港交所按創業板上市規則第9.15條，展開撤銷中國生物資源上市地位的程序，若未能在明年1月15日前提交補救建議，便會被除牌。股價半日瀉54.9%。

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