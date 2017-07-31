即巿股評 港股直擊

上個星期五(7月28日)下半個市係咩環境真係唔多知，事關小妹同體育組同事駒哥食完個飯之後就衝咗出去買電話，搞咗一輪終於都破財破咗3700蚊買咗部HTC…破財…可能真係可以擋災掛。

噚日突然間電話響，原來樓下台長send咗個message話和記電訊香港(00215)賣固網業務HGC，作價仲高過自己本身市值；今朝早恒指開市報升，而呢隻嘢就升逾一成，唔好覺得可惜，因為呢隻嘢係無輪證，你只可以買正股啫，日線圖上呢和電之前四連跌後，今日就當然受消息刺激裂口向上啦，不過依家10點4分，陰陽燭圖上出現Shooting Star，咁嘅樣你仲會追嗎？雖然「這些機會不是我的」，但2000幾隻股份…睇唔晒都情有可原嘅。

開返恒指日線圖睇，依家10點14分，暫時仲未見到恒指點數出返「26」字頭，高位就做過27148點，所有技術指標呈上，而恒指目前仍然處於保歷加上升通道，保歷加通道口亦係開緊比位恒指去行嘅。再開恒指牛熊證街貨圖，向上望熊證，重貨區喺27300至27399點，呢度有相當於808張期指，而落100點，即係27200至27299點呢度，都有692張期指。恒指現價27123點，升143點，用呢口價去計嘅話，其實向上行多276點就已經上得到去27399點呢度，即係食晒重貨個堆熊證，由最貼價嘅開始數上去的話，total有1559張期指。

睇埋下方牛證，26700至26799點呢度為之最貼價，有相當於301張期指；而重貨就係喺26500至26599點呢度，有相當於631張期指。同樣用現價計算，其實要個市向下行多423點先叫做食到最貼價個堆牛證，莫講話重貨區啦，行咁遠先食得咁嗰300幾張，都真係「算吧啦！六師弟」。

「個市都升咗咁多，仲有得升？」呢個係呢期小妹經常聽到嘅問題，「某程度上市場其實都係由人去建立出嚟，當大家都『合理期望』地去想個市升嘅時候，你停都停佢唔到；更何況嚟緊就係業績期，古語有云：『業績期‧好神奇』，你未聽過咩？」呢個亦都係小妹經常聽到嘅答案。恒指牛(68792)，收回價26600點，同現有有逾500點差距，今日滙控(00005)同恒生銀行(00011)公布業績，就睇下業績期有幾神奇囉。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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