港股直擊 即巿股評

中國生物資源(08129)股價急瀉，暫時最多跌67.6%，見0.023元，現跌64.8%，成交額334萬元。

港交所按創業板上市規則第9.15條，展開撤銷中國生物資源上市地位的程序。

港交所指集團主要業務低水平運作、無跡象顯示業務重大改善、新業務未能展示可行及可持續性，而且資產水平未夠價值保留上市地位，若未能在明年1月15日前提交補救建議，便會被除牌。

中國生物資源的主要股東文化傳信(00343)最新跌4%，報0.36元。

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