港股直擊 即巿股評

港股連升七個月，上周五初見較大回吐壓力，滙控(00005)今日公布中期業績，表現將左右大市。

上周五美股三大指數個別發展，道指連續三天創收市新高，升33點報21830點；納指收跌0.12%，報6374點，主要受亞馬遜股價下跌拖累；標普收跌0.13%，報2472點。全個星期指升1.2%，納指跌0.2%，標普持平。波音等權重股推動道指再創新高。

蘋果公司跌0.7%，公司將於本港時間周三凌晨公布截至6月底止季績，市場預計上季每股盈利1.57元，按年增長約11%，市場亦關注iPhone8會否延遲發布。

經濟數據方面，美國第二季度GDP增速提高至2.6%。市場平均預期2.8%。第一季度GDP增長1.4%。政治因素受到關注，共和黨廢除與取代奧巴馬《平價醫保法案》的努力再次失敗。投資者認為，新醫改法案的進展代表著美國總統特朗普的實現其承諾的促進經濟增長立法能力，其失敗令投資者情緒受挫。

國際金價上升，美國通脹低於預期，美元跌至接近13個月低位，加上北韓再次試射彈道導彈，觸發避險買盤，紐約現貨金高見1270.38美元的六個星期高位。國際油價亦上升，市場消息指，油組與非油組產油國決定8月份在阿聯酋討論減產協議的履行問題；加上美國7月活躍鑽油井月增幅創超過一年新低，紐約期油升超過1%；布蘭特期油重上52美元關口。

在美國買賣的港股預託證券(ADR)較本港上周五收市價比較，造價升多過跌。滙控ADR折合港元計收報76.37元，微跌0.08元或0.1%。中移動(00941)ADR收報83.43元，跌0.02元。騰訊(00700)ADR收報307.44元，升0.87%。「三桶油」靠穩；中海油(00883)ADR報8.79元，升0.07元或0.85%；中石油(00857)ADR報5.04元，微升1仙；中石化(00386)ADR報5.97元，升0.04元或0.75%。

ADR港股比例指數報27075，較上周五恒指收市升95點或0.35%。恒指上周五收市跌151點或0.56%，報26979點，中止四連升走勢。恒指短期阻力為上周四高位27169點，支持位參考10天線約26800點附近。內地方面，內地7月份官方製造業及非製造業PMI今出爐，市場預期前者報51.5。

焦點股份

滙控：集團今派中期業績，市場預期集團將公布第三輪回購，有英國傳媒日前報道稱，回購規模將達20億美元。

和電香港(00215)：宣布落實出售持有集團固網電訊業務的和記環球電訊（HGC），作價為144.97億元，較市場早前傳出的預期上限117億元為高。集團表示，交易讓和記電訊控股能專注於流動通訊核心業務，更有效利用資源為客戶提供服務。

中國神華(01088)：發盈喜，預期上半年盈利262.8億元人民幣，按年上升1.43倍。

恒生(00011)、信義玻璃(00868)及信義光能(00968)亦於今日公布中期業績。