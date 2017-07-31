即巿股評 港股直擊

在7月分析文章，筆者的模型以6月的細月波幅計算出7月會出現6至8%的月波幅，而且結算會在26600至27000點之間完成。結果在26987點結算，而月波幅亦符合計算值。現時8月的月波幅料會在4至5%左右，即1000至1300點月波幅。參考筆者研發的向心系統周線圖，現時阻力在27000點水平，而支持在25800點水平，大約1200點，而向心系統日線的阻力在27200點，支持在26400點水平。將周線及日線合參，支持阻力位同步上移，反映大市震盪消化後，仍是反覆向上。

波幅啟示轉牛皮

從向心系統分析，現時恒指周線輕微超買4%，除非跌穿25000點水平，否則中期升浪並未完結。大市每當中期轉勢時，周線波幅區間均會擴展至極大值時，屆時大市便會轉勢，例如2016年2月16日一周，周波幅擴展至5000點，大市會見底回升，這種情況屢見不鮮，可作為量化大市過度亢奮或悲觀的手段。以現時的周波幅區間來看，大市離見頂甚遠，大市尚未瘋狂，回落也只屬調整未需要擔心中期升浪完結。

8月走勢同時預示9月好淡

8月呈區間市走勢的觀點，筆者沒太大懷疑！始終前文我指出兩個危險訊號下，現時極之接近整固水平，短期再向上的難度極大。筆者以1980年至今的恒指數據及世界主要指數的走勢，把每季的走勢分類，從而建立了季度運行的循環模型。8月的走勢主要有兩個可能模式，模式一，是低高低，本周震盪整固之後反覆轉好至8月18日左右見頂，之後回落，如果8月出現這種走勢，9月將會利淡，呈單邊下跌。

模式二是先低後高，大市8月初便反覆下跌，至8月18日左右見底，之後大市回升，最終8月是升是跌並不影響9月走勢，只需要底部是在8月中見到便可以。這種走勢會利好9月呈單邊升市。現時從向心系統分析，模式二較大機會成立，8月整固消化後有利9月上升，而且維持今年高位在第四季出現的觀點無改。各位讀者如未入市，要密切留意8月調整將成一個低吸建倉的機會。

悲觀在口不在手

由12月尾大市見底回升後，輾轉至今已連升7個月，按恒指的統計數據而言是極罕有事件！不過筆者早前的分析已指出這是誤用統計學方法的結果。簡單而言凡事總有第一次，不可以說之前未曾出現，就確認8月向淡，這是一個粗率的觀點及分析。計量分析便是應用統計學來作機率思考，只要大家都習慣正確的機率思考，操作上往往可大大減少犯錯機會。

筆者從向心系統看，大市亦需要整固一番，但由於跌幅應有限，而且下跌速度不快，建立淡倉頭寸的操作並不理想。如採取沽出認購期權及認沽期權用以賺取時間值並不化算，按筆者的循環理論分析，8月下旬有機會出現小單邊市，且延續至9月；無謂浪費按金，宜留待最理想的操作機會才出手。綜合1990年至今年8月的數據分析，8月有一半機會呈區間市，25%機率呈單邊向上，25%機率呈單邊向下。轉折日開始發動升／跌勢的單邊市，及區間市時轉折日生效，大市見短期頂底的機率極高。只有1991年及2006年誤差達6日，1992，1994，1995，1998，1999及2005年誤差3日，其他年份均在2日誤差內完成。今年的轉折日在8月4日及8月18日，大家宜留心相關時間窗走勢。

如8月出現整固，留心成交量，如成交量收縮，表示看淡者眾卻不一定是已參與市場人士，只是口淡心不淡，惜售而導致成交低，而且日波幅會相對細。大市牛皮淡靜，大家便控制注碼小注入市。現時筆者對今年餘下時間仍十分樂觀，全年高位未見，本年高位有望在28000以上水平，從多個模型分析，今年高見29500至31000的機率有六成。

作者筆名「軒熙爸」，全職炒家，研究技術分析多年惟仍未能滿足，最終明白效率市場的道理，如何用量化數據去處理隨機市場中不可預測，卻可以操作的特性。作者在臉書《日子的痕跡》專頁，把過去18個月的交易紀錄公開供參考。【計量分析】將會逢交易日開市前向信網讀者分享市場看法。