今日 18:33
重要通告
港股直擊
中信資源(01205)公布截至6月底止中期業績，股東應佔溢利1.85億元，按年增長81.38%，每股盈利2.35仙，不派中期息。
期內，收入15.32億元，按年上升23.77%。
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