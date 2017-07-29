即巿股評 港股直擊

藍籌業績期又展開，「打頭陣」的友邦保險(01299)，交出一份較市場預期理想的業績，不過由於股價在業績前已被炒上，業績後反而有投資者趁好消息出貨，股價周五下跌收市跌近2%，60元亦得而復失。每次業績期，筆者都聽到有投資者利用窩輪或牛熊證「炒業績」，本次亦不例外，但由於業績期屬於較短期的操作，投資者有不少部署手法均需特別留意。

業績期部署一般可分為兩個階段，第一階段是業績公布前，第二階段是業績公布後。業績公布前，市場對於大股業績通常都有較多預期，相關預測令資金逐步流入或流出該正股，從而股價增加波動性。以本次友邦業績為例，市場憧憬友邦業績理想，新業務價值亦有機會再錄得顯著增長，股價近期亦接連破頂，留意友邦較少出現單日明顯升跌，即使在業績憧憬帶動下，股價亦只是每日輕微上升並逐步破頂，令投資者有逐步「追貨」的意欲。

在這情況下，投資者或可考慮一些中長期的貼價或輕微價外認股證作業績前部署，好處是此類窩輪時間值損耗較低，較適合投資者捕捉半個月至一個月的中期股價變化。牛熊證方面，則可考慮選擇一些收回距離約5至15%的證，就算股份緩緩升跌，這類證的槓桿適中，敏感度高之餘，收回風險亦較可控。

業績公布後，市場的反應通常比較難預測，業績好的業績，部分會出現顯著突破，但卻有績優股出現回套，較極端的例子有ASM太平洋(00522)，股價在業績公布後出現顯著急跌，由125元以上回落至接近100元水平，跌勢才略見喘定。至於友邦在業績後亦有獲利盤出現，股價失守60元，但幸好跌幅尚算有限。

不過投資者可以換個角度思考，具有業績支持的股份，縱使短線股價可能有波動，但由於具有業績的基本因素支持，仍會吸引到中長線資金流入。若大市市底仍然較強，根據過往經驗，績優股的反彈力度亦往往較強。投資者可考慮以較進取選擇，如價外、中短期認購證，或收回距離較近的牛證，捕捉股價的上升趨勢。

以友邦為例，投資者如看好股價在短時間內出現反彈，或可考慮友邦購(15165)，行使價68.93元，17年12月到期。至於牛證方面，亦可考慮友邦牛(65943)，收回價在55.38元，18年1月到期。

下周焦點:滙控 長和系

未來一周，市場的業績焦點，或會集中在滙豐控股(00005)及長和系身上。投資者如看好滙豐，或可考慮高槓桿的滙豐購(29008)，行使價81.98元，17年11月到期，捕捉短線升跌幅。相反看淡則可留意滙豐沽(17694)，行使價69.78元，18年1月到期。

至於長和系方面，股價在業績前未見出現明顯變化。長和(0001)大致保持在100元水平以上，看好可留意長和購(12385)，行使價117.38元，17年10月到期。至於長實地產(01113)，則宣布聯同長江基建(01038)，斥資45億歐羅收購德國能源管理技術企業ista。同樣在8月3日公布業績的長地，或可留意長地購(16690)，行使價72.88元，17年12月到期。

《瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管何啟聰》

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