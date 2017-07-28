港股直擊 即巿股評

美股道指雖然再創收市新高，不過納指要跌0.6%，亞太股市今日全線向下。港股昨日刷新逾兩年高位後，今日期指結算下全日向下，收市失守兩萬七關口。

恒指低開123點，報27007，之後跌幅隨即擴大，失守27000點關，最多跌202點，見26928點全日低位，之後跌幅明顯收窄，曾僅跌83點，見27047點全日高位，但臨近中午沽壓增加，中午跌171點。大市午後窄幅偏軟，恒指收市跌151點或0.56%，報26979點，中止四連升走勢。大市今日下跌股份比例為63%，上升股比例為37%。

總結全周，恒指升273點或1%；連升三周累漲1638點或6.5%。

今日全日成交額789.35億元，較上日減少111億元。

國企指數走勢較差，明顯跌穿10天線，低見10715，收市跌102點，報10756。

即月期指今日結算，至於8月期指收報26943，跌114點，低水36點。

內地股市靠穩，上證指數收市創3個半月新高，連升6個星期，升幅4.2%。

美股指數期貨方面，納指期貨表現較差，最新跌0.9%，報5856點。

全日有近900隻股份下跌。藍籌方面，友邦(01299)今早公布中期多賺近四成二，期內新業務價值按年增39%，好過市場預期，股價昨創新高後，今日趁消息出貨，收市挫2%，為表現最差藍籌。滙控(00005)將於下周一放榜，收市跌0.6%。外圍科技股回落，昨日創新高的騰訊(00700)亦回軟，跌1.2%，報304.8元，成交達68億元。長江基建(01038)與長實地產(01113)組合營公司收購歐洲能源管理商Ista，長建創52周高，收市升2.3%，為表現最好藍籌。

焦點板塊

內房股：幾乎全線回吐。連續兩日急升的中國恒大(03333)沽壓較大，以全日最低位收市，跌11.8%，報21元。融創中國(01918)曾破頂，收市倒跌2.4%；華潤置地(01109)跌1.4%。碧桂園(02007)相對硬淨，曾創新高，收升0.6%。

中資金融股：跑輸大市，拖累國指。內銀A股造好，惟H股未有跟隨，建行(00939)跌0.6%，其A股升1.6%；中行(03988)及農行(01288)跌1%。內險股有沽壓，中國財險(02328)挫3.6%，為表現最差國指成分股；平保(02318)跌近1%；國壽(02628)曾挫2%，收跌1.2%。交銀國際報告認為，中保監早前出台的《規範人身保險公司產品開發設計行為的通知》，大大壓縮了保險公司在理財屬性上的創新空間，將對行業發展產生重大影響。

本地地產股：普遍逆市靠穩，領展(00823)升1.8%，市場繼續憧憬集團出售商場；新地(00016)U盤嘜至全日高，升1.8%；恒隆地產(00101)業績後大行看法保守，花旗微降目標價續叫沽，惟股價收升1.1%。

鐘表珠寶股：多隻逆市造好，奧立仕控股(00860)急升一成，成交活躍；英皇鐘錶珠寶(00887)料上半年扭虧為盈，升1.5%。周大福(01929)亦升1.4%。

焦點股份

美高梅中國(02282)：公司截至6月底止第二季經調整EBITDA減少2%至1.16億美元，差過市場預期，收市挫2.9%，跑輸同業。大摩預期短期股價受壓，維持「與大市同步」評級。

中海重工(00651)：股份周三暴瀉七成並中途停牌，今日復牌，收市急升77.8%，為全日最大升幅港股；公司披露，主席兼執行董事李明全資公司Lead Dragon所持850萬股被斬倉。

中國忠旺(01333)：今日中午前炒上，收市升7.7%，成交急增至1.2億元，為全日最大升幅「港股通」股份。