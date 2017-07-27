今日 17:05
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永勝醫療(01612)預期，截至6月底止中期盈利按年減少約60%。該公司去年同期盈利1213.8萬元。
該公司表示，盈利大跌主要由於收益減少，以及行政開支增加所致。
該公司預期下月底前公布中期業績。
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