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今日 16:28 港股直擊 即巿股評

期結日恒指跌151點 失守兩萬七

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隔晚美股道指創新高，不過納指明顯倒跌收市。港股於期指結算日全日要跌，今早曾跌超過兩百點，收市失守兩萬七關口，終止四連升。

恒指低開123點，報27007，其後跌幅一度擴大至202點，見26928點全日低。於此水平稍見支持，跌幅曾收窄至83點，見27047點全日高，惟中午收市仍跌171點。午後仍處上午波幅內，尾段跌幅略為收窄，恒指收市報26979點，跌151點或0.56%，大市成交額789.35億元。

國指跑輸，報10756點，跌102點或0.94%。

昨日創新高領漲大市的騰訊(00700)，今日回軟，收市報304.8元，跌1.17%，成交居首達67.95億元。

內房股普遍偏軟，連續兩日急升的中國恒大(03333)，沽盤湧現，今早低開1.68%，報23.40元，已屬全日高位。其後反覆下挫，收市跌11.76%，報21元，為成交第二大股份。

內銀A股造好，惟H股未有跟隨，工商銀行(01398)收市跌1.09%，報5.42元，為成交第三大股份。

長江基建(01038)與長實地產(01113)組合營公司收購歐洲能源管理商，長建高見73.25元，創逾1年新高，全日升2.32%，為表現最好藍籌。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。

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