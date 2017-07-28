港股在三時左右跌幅略為收窄，恒指最新跌145點，報26985；國企指數報10747，跌110點。
內地股市午後造好，其中深成指收市升0.4%，報10437點。
美股指數期貨方面，納指期貨表現較差，最新跌45點或0.76%，報5864點。
友邦(01299)績後捱沽，最新要跌2.3%報59.3元。
蒙牛(02319)連日跑輸，最新跌1%，報15.44元，已經連續第六日下跌，為連跌日數最長藍籌。
恒大(03333)午後中段沽壓再現，最新急跌9.5%報21.55元，成交已達23億元。
港股在三時左右跌幅略為收窄，恒指最新跌145點，報26985；國企指數報10747，跌110點。
內地股市午後造好，其中深成指收市升0.4%，報10437點。
美股指數期貨方面，納指期貨表現較差，最新跌45點或0.76%，報5864點。
友邦(01299)績後捱沽，最新要跌2.3%報59.3元。
蒙牛(02319)連日跑輸，最新跌1%，報15.44元，已經連續第六日下跌，為連跌日數最長藍籌。
恒大(03333)午後中段沽壓再現，最新急跌9.5%報21.55元，成交已達23億元。
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