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今日 14:24 港股直擊 香港財經

友邦:會維持循序漸進派息政策

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友邦(01299)上半年香港市場的新業務價值錄得8.28億美元，以固定滙率計，按年增長54%。對於香港市場的新業務價值次季按年增長遜於首季，首席執行官兼總裁黃經輝解釋，次季表現仍然優異，只是因為首季表現非常強勁，才出現這個情況。他預期，今個財政年度餘下時間的表現將回復至較正常的水平。

友邦派中期息25.62仙，按年增17%，黃經輝表示，不會預測未來派息走勢，集團會維持穩健、可持續及循序漸進的派息政策。

黃經輝又稱，集團注重內部成長，不會花太多時間於併購上，但如遇到合適項目亦會考慮。

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