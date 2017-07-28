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香港大學近日建議將船灣淡水湖填平，預料可增加1200公頃土地，興建30萬個650平方呎的住宅單位，以解決供應不足的問題。不過，該建議出台後便引起不少討論，包括香港人是否有樓就不用飲水？

事實上，陽光、空氣和水都是生命之源，而且三者近年都滲入不少商業元素。以水為例，浩澤淨水(02014)自2014年上市以來，收入持續增長，尤其在2016年度顯示，浩澤年度營業收入為9.21億元人民幣，較2015年同比穩步增長23.5%，2016全年經調整純利升21%至1.73億元人民幣。此外，年度內新安裝淨水機增長36.8%，裝機量已超過百萬台。其中，家用市場發展持續迅猛，截至2016年12月31日，出售型家用淨水器銷售實現183.6%的增長，取得了令人振奮的業績。

集團共有3個業務分別，包括1) 淨水、2)空氣淨化及3)其他。淨水分別在2016財年錄得人民幣8.54億元收入，增長25.7%，佔總收入的92.8%，是集團的主要業務。分別業績為人民幣2.22億元，增長22%，佔總業績的90.5%。在2016財年，集團新安裝淨水機的數量為34萬台，同比增長36.8%。

在2017年上半年，集團採取「垂直擴張，飽和攻擊」的市場戰略，從產品、市場、管道、管理等方面進行多維度提升。在產品技術方面，今年4月發布了智慧水晶片技術；在服務方面，已升級大資料智慧雲服務；在管道方面，順利完成立體式布局；同時實現線上優勢資源與線下入口聯動，智慧水生態圈不斷完善。截至目前，浩澤淨水已完成多項併購，包括收購校園公共飲水領軍品牌廣東碧麗51%權益、電機產業巨頭佛山樂普達51%權益及東南亞淨水服務公司NEP HOLDINGS (MALAYSIA) BERHAD 51%權益，提升集團在淨水市場及智能家電市場的布局。

除此之外，集團與IT分銷巨頭方正世紀合作，以進一步強化集團在商業用水市場的地位。方正世紀是北大方正集團旗下高新技術企業，從傳統分銷發展成為集ICT分銷、供應鏈服務、電子商務和IT服務於一體的多維度業務模式；拓展伺服器存儲、網路產品、智慧弱電、智慧終端機、辦公列印、智慧家電、應用軟體、統一通訊等產業方向。方正世紀擁有五千餘家優質管道合作夥伴，客戶資源覆蓋地產、製造、能源、金融、交通、政府、通訊互聯網等領域。浩澤淨水與方正世紀合作，對雙方的商用管道和商用資源的極大補充，其次是商用資源背後潛在的量級家用資源，也必將得到更大的挖掘，為潔淨水行業加入智慧元素，提升行業的營運效率。

經過多年的發展，浩澤淨水已成為內地商用淨水領域市佔率第一，加上近年集團積極拓展業務，以及成立了公用淨水事業部和家用淨水事業部，相信將有助帶動整體發展。浩澤淨水股價近日在1.6元水平整固後反彈，相信短期內有望挑戰2元以上水平。集團現價市盈率12.5倍，估值合理。

楊衡瑞

深信善用科技+知識可改變世界，透過網絡分享股票投資、理財及金融圈趣聞