即巿股評 港股直擊

隔晚美股個別發展，雖然道指再創盤中及收市新高，但標指及納指開始腳軟，港股連升四日後，今日反覆偏軟，二萬七關失守。恒指低開123點，跌幅一度擴大至202點，低見26928點半日低位。雖然跌幅一度收窄至83點，並收復二萬七點失地見半日高位27048點，但始終二萬七關得而復失，半日恒指報收26959點，跌171點；國指表現更差，報收10729點，跌128點。

騰訊(00700)噚日又創新高，仲帶住個市創25個月新高，不過今日有啲腳軟，盤中一度跌至303元，半日報收305元，跌3.4元。雖然騰訊今日要抖抖，但對於呢隻股王，阿Man仍然充滿信心，相信仍然會以大漲小回方式向前推進，今年目標價330元無乜走雞，估計呢一轉回到300元左右，即係10日線附近。

至於其他重磅股就無咁強勁，港交所(00388)噚日爆一吓，好似放煙花又無力，始終升唔穿上一次高位，暫時220元會有支持，睇嚟又開始進入整固mode。大笨象(00005)未能變身小飛象，早兩日見過77.6元高位回調，一日唔升番穿77元都難突破，睇嚟要破位，非要靠下星期業績派一份靚仔成績表都唔夠，仲要加埋會回購計劃，咁就有爆炸力，否則大有機會業績後步友邦(01299)後塵。

早兩日叫大家友邦炒業績，結果連升兩日仲創埋新高，今朝晨早交出一份靚仔業績，反而好消息出貨反高潮。不過友邦呢份成績表確唔錯，股價回吐至59元邊不妨再上車，話唔定大行研究完呢份業績，又會陸續出報告唱好。

超人又有大deal，長江基建(01038)與長實地產(01113)組合營公司收購歐洲能源管理商，長江基建半日升2.32%，為表現最好藍籌。對於高追一向阿Man都唔鼓勵，都係食吓花生算數。

講真個市升咗七個月，本來預咗七月要抖氣，結果都玩多咗成個月，八月抖抖都好應該，不過大市仍然強底，兼且基金現金仍處於高水平，兼且未見缸邊友好積極入市，更加唔好話全民皆股，家陣距離股災仲有段路，阿Man維持今年高位未見嘅睇法。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)