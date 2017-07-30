即巿股評 港股直擊

讀者曾小姐問:「看過某專欄話美國但凡共和黨上場，大宗商品都會升多過跌，今年下半年很看好商品資源股。我正於江西銅(00358)與紫金礦業(02899)之間取捨，作中長線持有可以嗎？可否給點意見，謝謝各位專家。」

沈振盈 訊匯證券行政總裁

「如果以過去20年來看，美國共和黨上場，大宗商品升多於跌是事實。尤其是布殊年代，家族是經營石油生意，上台後推高商品資源價格是正常。至於2002至2008年，因美滙指數下跌四成，導致資源商品價格向上。不過，未來主導資源市場應該是以中國因素為主，需要觀察中國政策會否令資源價格進一步向上。現時中國正利用槓桿化將商品資源價格壓下來，可以先稍為等待，長遠來看，因應一帶一路及中國經濟復蘇，商品資源股是有一定需求。江西銅及紫金礦業之間，純粹以資源商品價格的上升周期，我認為江西銅較紫金礦業理想。」

譚智樂 耀才證券研究部高級分析員

「『但凡共和黨上場，大宗商品都會升多過跌』的說法主要原因乃共和黨主張自由市場政策，喜好以財政政策刺激經濟有利民生，此類政治將直接刺激商品需求；如特朗普上場後，由於將計劃推動基建項目，故市場預期將會直接帶動一眾商品需求上升，有利資源股表現。事實上，多類有色金屬價格已於過去一年累積不少升幅，而近來銅價走勢轉強，主要受惠內地將計劃明年禁止進口7類廢金屬製品，將會導致廢銅供應減少，加上內地供給側改革進度良好，預料有利銅價中期後市走勢。故建議選擇江西銅作中長線投資選擇，現階段已可開始作分注吸納部署，中長線目標上望16.5元。」

羅崇博 信報投資研究部高級分析員

「分析商品中長期走勢最終還看供需前景，短期則頗受美元走勢影響，美元指數今年以來已跌了9%，近期發展是聯儲局主席對通脹預期及加息立場略為傾向鴿派，另方面歐洲央行可能提前收水，令美元繼續偏弱，刺激金價上升，年初至今升一成。銅價方面，全球經濟增長預測上調，內地製造業PMI數據較預期好、一帶一路項目陸續展開，加上智利銅礦商罷工，刺激銅價近期突破水平阻力，年初至今急升一成四。在加息周期下，無利息回報的黃金始終較輸蝕，無論是技術走勢及基本面前景，暫時以銅價看高一線，行業首選是敏感度較高的江銅。當然，若閣下對礦業前景看好，也可考慮把部分資金投資於環球礦業基金上，以減低非系統性風險，以貝萊德世界礦業基金往績較好，該基金目前最大持股是嘉能可(Glencore)(00805)。」

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