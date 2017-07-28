港股直擊 即巿股評

隔晚美股三大指數漲跌不一，道指再創收市新高，納指收跌0.63%，亞太股市今早全線向下。港股4日漲逾四百點後，今日期指結算見受壓。

恒指低開123點，報27007；開市後跌幅隨即擴大，失守27000點關，最多跌202點，低見26928，雖然之後跌幅明顯收窄，但臨近中午沽壓增加。恒指中午報26959，跌171點或0.63%。

國企指數走勢較差，明顯跌穿10天線，半日急跌128點，報10729。

大市半日成交436.7億元。

半日超過900隻股份下跌。藍籌方面，友邦(01299)今早公布中期多賺近四成二，期內新業務價值按年增39%，好過市場預期，惟股價昨日創新高後，今早回吐，半日跌1.6%。外圍科技股回落，昨日創新高的騰訊(00700)亦回軟，跌1.1%，報305元。長江基建(01038)與長實地產(01113)組合營公司收購歐洲能源管理商，長建創52周高，半日升2.3%，為表現最好藍籌。

焦點板塊

內房股：幾乎全線回吐。連續兩日急升的中國恒大(03333)沽盤較大，半日急跌9%，報21.65元，成交僅次於騰訊。融創中國(01918)曾破頂，惟中午倒跌近2%；碧桂園(02007)創新高後，半日倒跌2.1%。

中資金融股：跑輸大市，拖累國指。建行(00939)跌0.9%；工行(01398)及中行(03988)挫逾1%。內險股有沽壓，中國財險(02328)挫3.6%，為半日表現最差國指成分股；平保(02318)跌近1%；國壽(02628)挫1.4%。

本地地產股：普遍逆市靠穩，領展(00823)升0.9%，市場繼續憧憬集團出售商場；新地(00016)升近1%；恒隆地產(00101)業績後大行看法保守，花旗微降目標價續叫沽，惟半日股價升0.6%。

焦點股份

美高梅中國(02282)：公司截至6月底止第二季經調整EBITDA減少2%至1.16億美元，差過市場預期，股價半日挫2.9%，跑輸同業。大摩預期短期股價受壓，維持「與大市同步」評級。

中海重工(00651):股份周三暴瀉七成並中途停牌，今早復牌，股價半日急升77.8%，為半日最大升幅港股。公司披露，主席兼執行董事李明全資公司Lead Dragon所持850萬股被斬倉。

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