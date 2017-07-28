即巿股評 港股直擊

噚日恒指愈升愈有，高位見27169點，又再創逾兩年新高；拆開恒指5分鐘圖就見到其實恒指全日得下晝1點55分喺SlowSTC(14,3)出現過一下嘅低位，講緊呢下低位同超賣係無關係，因為%K線同%D線分別得34.61同46.37，若然你吼得到呢個位入恒指牛(68186)或恒指牛(68458)咁就梗係正啦，之不過如果你係有理無理都照入咗先嘅話，咁就應該係打後嘅時間，見恒指5分鐘圖出現嚴重超買時將(68186)同(68458)賣走，如是者咁就冒住心臟病發嘅情況之下完成day trade。

今日小妹喺地鐵無開到U盤睇，就連機都無得打，事關噚晚10點幾11點時我部陪伴咗我兩年都唔夠嘅電話忽然打柴，完全無法開機嗰種心情，同滙控(00005)由歷史高位142.141蚊跌到落去30.558蚊(供股後)嗰種心係無分別；今朝火速返到公司等班寫app嘅developer返嚟，無幾耐見到長老級嘅Kelvin Sze，佢話有得救，依家就做緊手術，稍後入ICU休息一陣就OK，所以我暫時與世隔絕住。(係呀，連戰友Jack都搵我唔到呀！)

送咗部電話入「廠」之後，返埋位開電腦開恒指圖，順手開埋電視，原來依家(10點20分)恒指做緊27006點，跌124點。連升四日之後恒指始見回調，不過升勢仍未受損，相信都只係抖一抖啫。開埋恒指牛熊證街貨圖睇，27100至27199點呢26張期指係目前最貼價嘅熊證，今日嚟講呢以恒指暫時做過最高嘅高點27047點計，其實都係未踩入最貼價嘅熊證。而向上望多兩個100點圍，即係27200至27299點，同埋27300至27399點，呢兩part唔駛我講就更係最重貨區，分別有599同886張期指，同現價嘅距離分別係200至300點。

下方嘅牛證最貼價嘅區域進一步上移至26700至26799點，呢度有相當於88張期指，無他嘅，反正輪商之後都會陸續出啲貼價啲嘅輪證比大家選購(唔貼價唔高槓桿，班貪心鬼又點會覺得刺激呢)。雖然係咁，但正因為啲打靶位同現價又近咗，26700至26799點其實同依家現價只係相差300點到，你望下，其實同上方重貨區嘅27300至27399點嘅差距一樣架咋！

當牛熊證嘅打靶位將恒指現價拉返去兩頭唔到岸嘅「中間位」時，對我哋炒輪證嚟講其實係難度最高，因為呢啲時候不論買上/跌，同買大/小都係無乜分別。反正今日星期五仲要友邦(01299)出業績，話唔定下晝被友邦搶返高都唔定；咁飄忽，我都係等部電話「出院」後同佢落街食嘢慶祝下好話。(其實人哋買波可以買主勝/客勝，同我哋炒輪證買升/跌雷同，不過買波仲有得買和波囉...)

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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