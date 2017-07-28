港股直擊 即巿股評

中興通訊(00763)以7.27億元人民幣，向南昌高新出售所持控股子公司努比亞技術10.1%股權，股價今早逆市上升，最新升1%，報20.4元，其A股(000063.SZ)升2.5%，報23.31元人民幣。

完成出售後，中興通訊仍持有努比亞49.9%股權。

集團預計，確認出售所得投資稅前收益約4億元人民幣(約4.64億港元)，及重估目標公司餘下股權之公允價值，所得投資稅前收益估計介乎12.8億至20億元人民幣。

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