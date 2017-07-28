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今日 09:26 港股直擊 即巿股評

恒指低開123點 友邦僅平開

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隔晚美股三大指數漲跌不一，道指再創收市新高，納指收跌0.63%，亞太股市今早全線向下。

恒指低開123點，報27007；國企指數報10789，跌68點。

友邦(01299)今早公布中期多賺近四成二，期內新業務價值創新高報17.53億元，按年增39.1%，好過市場預期；股價昨日創新高，收市抽升1.8%後，今早僅平開報60.7元。

騰訊(00700)低開1.2%報304.6元。

平保(02318)低開1.1%報57.1元。

建行(00939)低開0.9%報6.45元。

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