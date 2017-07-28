港股直擊 即巿股評

港股昨日超過兩年首度收於二萬七之上，今日期指結算日，港股預託證券(ADR)預示今早恒指或要低開，短期先在27000點附近爭持。

隔晚美股三大指數漲跌不一，道指再創收市新高，收近全日最高位收市，升85點或0.4%，報21796點，波音續升，至於Verizon公布上季收入超預期，股價急升7.7%；標普收跌0.1%，報2475點。納指收跌0.63%，報6382.19點。美國科技股普遍收跌，AMD回吐4.3%，蘋果跌1.9%，NVIDIA跌3.3%。Facebook則表現突出，去季流動廣告業務按年勁升53%，股價創新高，收升2.9%。

經濟數據方面，美國截至7月22日當周首次申領失業救濟24.4萬人，已經連續125周低於30萬關口，連續時間創1970年以來最長，預期為24萬。另外，6月美國耐用品訂單升幅超過預期。數據利好支持下，美元指數升0.5%。花旗將美國第二季度經濟增長從2.5%上調至2.9%。

油價造好，紐約期油收升0.59%，每桶報49.04美元。布蘭特期油升1.%，每桶報51.49美元。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與本港上日收市價比較，造價普遍下跌。滙控(00005)ADR折合港元計收報76.64元，較本港上日收市跌0.26元。騰訊(00700)ADR收報304.5元，跌3.9元或1.3%，今日走勢將左右大市。中移動(00941)ADR收報82.83元，跌0.52元。國壽(02628)ADR收報24.9元，跌0.1元。「三桶油」亦偏軟，中海油(00883)ADR收報8.76元，跌1仙；中石油(00857)ADR收報5.05元，跌2仙；中石化(00386)ADR收報5.96元，跌2仙。

ADR港股比例指數報26959，較周四恒指收市跌172點或0.64%。恒指昨日最多升228點，高見27169點，再刷新25個月高位，收市報27131點，升190點或0.71%，大市成交額900.78億元。恒指14天RSI升至76.5，進一步超買。

焦點股份

友邦保險(01299)：今早公布上半年業績，按實質滙率計算，純利按年增長42%至29.25億美元；中期股息增加17%至每股25.62港仙；期內新業務價值按實質滙率計算增長39%至17.53億美元，屬市場預測上限附近。友邦股價昨日創新高，抽升1.8%，報60.7元，留意今早表現及券商最新看法。

旭輝控股(00884)：公布向中國平安(02318)附屬公司配售5.45億股新股，每股作價3.5元，較昨日收市價4.02元折讓約一成三，集資淨額約19.07億元。交易完成後，平保將持旭輝一成股權。

TCL多媒體(01070)：公布截至6月底的中期純利1.51億元，按年上升六成，派中期息3.9港仙。

置富產業信託(00778)、中信資源(01205)、太平洋航運(02343)等公司將公布中期業績。