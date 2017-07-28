重要通告 港股直擊

友邦保險(01299)公布截至5月底止中期業績，按實質滙率計算，純利按年增長42%至29.25億美元，按固定滙率計算則增44%，每股基本盈利為24.4美仙，中期股息增加17%至每股25.62仙，反映財務佳績，及對集團前景抱有信心。

集團稅後營運溢利為22.62億美元，按實質及固定滙率計均增加16%，主要由香港、泰國、新加坡及中國的雙位數的增長所推動。

期內，新業務價值增長創新高，達17.53億美元，按實質滙率計算增長39%，按固定滙率則增加42%。新業務價值利潤率增至54.2%，按實質滙率計算增長1.5個百分點，按固定滙率升1.8個百分點。年化新保費為31.96億美元，按實質及固定滙率計算，分別增長36%及37%。

按地區劃分的新業務表現，內地增長最快，新業務價值為4.34億美元，按實質滙率計增長56%，按固定滙率計增長更強勁，達65%；其次為香港，新業務價值為8.28億美元，按實質及固定滙率計算，按年均增長54%；而泰國及新加坡則錄得負增長。

至於，內涵價值基準本公司股東應佔權益增長至478.32億美元，內涵價值營運溢利為34.56億美元，按實質及固定滙率計算，分別增長19%及21%；內涵價值為462.73億美元，按實質滙率計，按年增長10%，按固定滙率計則升8%。自由盈餘按實質滙率及固定滙率計算，分別增長12%及14%至109.58億美元。

上半年，總加權保費收入123.93億美元，按實質及固定滙率分別增長20%及21%；續保率為95.4%。營運溢利投資回報為34.02億美元，按實質及固定滙率分別增長8%及10%。另外，主要營運公司AIA Co.按香港保險業條例基準計算的償付能力充足率為427%。

友邦保險集團首席執行官兼總裁黃經輝表示，集團會繼續挑戰自我，審視現有策略，以確保在未來能持續把握區內市場展現的許多重要機遇，又期待集團能繼續充分發揮友邦保險在亞洲市場的潛力，並為客戶及股東締造可持續的價值。