美國聯儲局公布議息結果,決定按兵不動,聯邦基金利率維持在1厘至1.25厘,並保持資產負債表規模不變。不過,此次會議聲明與6月的上次會議相比,有兩大區別。聯儲局在6月議息聲明中首度提出,預期「今年」(this year)啟動縮減資產負債表行動(縮表);今次使用的字眼變成「很快」(relatively soon)縮表。鑑於聯儲局上月表明將於今年內縮表,主席耶倫本月初亦預告縮表快將啟動,因此市場預期最快會在9月動手。

然而,美國通脹輾轉降溫,聯儲局首選通脹指標、個人消費支出(PCE)物價指數升幅近月持續回落,5月跌至1.4%。聯儲局在今次會後聲明也修改了若干字眼,包括形容通脹為「低於」局方的2%目標(running below 2%),而不是6月時的「略低於2%」(running somewhat below 2%),反映局方承認通脹持續轉弱的事實。根據利率期貨數據顯示,交易員認為今年底前加息的機率已跌至只有50%;換句話說,市場普遍認為美國今年全年只會加息3次而不是4次的機率,已較一個月前大幅上升。

從上述兩點變化可見,由於縮表主要改變長期利率,而加息只會影響短期利率走勢,聯儲局如以縮表取代加息來實現貨幣政策正常化,將令到孳息曲線重新變得陡峭,對刺激經濟增長有較多正面效果。再者,一旦美國的就業或通脹數據持續轉弱,又或政府債務到達上限後不幸爆發危機,局方更可保留較靈活的操作空間;因此,不排除聯儲局將暫停上調短期利率。

有市場人士擔心,聯儲局縮表,等於停止把到期國債或按揭抵押證券的回籠資金再投資,令貨幣供應減少,推升市場利率。不過,考慮到環球投資市場多年來嚴重依賴非傳統貨幣政策(即QE),料美國日後只會以緩慢和循序漸進的步伐縮表,避免對金融市場帶來巨大的資金壓力。

從3個月期美國國庫券息率與貨幣基礎佔GDP比率集散圖可見,目前正處於極為偏右的位置【圖】。即使聯儲局開始縮表導致貨幣基礎收縮,對債息(以至市場息率)造成的上升壓力仍十分溫和。除非美國的貨幣基礎今後大幅減少兩成或以上,否則短期債息難以出現顯著升勢,投資者暫不用擔憂縮表對債市/股市產生太大衝擊。

事實上,隔晚美股三大指數齊創收市新高,被稱為「恐慌指數」的CBOE波動指數(VIX)在盤中創下有紀錄以來新低,報8.84。隨着愈來愈多美國企業先後公布優於預期的業績,相信會為美股提供更大上升動力,投資者暫不宜跟趨勢作對,勿過早看淡美股後市。

受聯儲局「鴿派」措詞拖累,美滙指數進一步下挫至13個月低位,反過來帶動亞洲股市全線向上。港股方面,在內房股、騰訊(00700)等權重股推動下,恒生指數有紀錄以來第三次趨勢性突破27000點,收市報27131點,升190點(0.7%),企穩二萬七關口,再刷新25個月高位;大市成交901億元。技術上,恒指繼續受制於2015年大時代以來的成交量密集區(蟹貨區)阻力;不過,在14天相對強弱指數(RSI)跌穿70水平之前,預料恒指短線出現明顯回吐的機會不大。

信報投資研究部

