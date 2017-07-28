即巿股評 港股直擊

筆者多次指出用波幅計算，7月份月波幅範圍在上月收市價的6%至8%，即可見1500-2100點的波幅區間，這是建基於6月份極細月波幅而得出來的計算值。直至昨天為止，7月份的月波幅達1969點，符合筆者的計算預測。而筆者於7月上旬指出7月首周會牛皮呈區間市，而港股羅庚兄也計算出7月會震盪後再單邊向上，事實印證羅兄結論可靠，足證羅兄功力深厚扎實。

周一指出的兩個危險訊號未除，現階段入市風險較高，必須審慎控制注碼。下周初有機會出現回吐，反覆回測26800點水平甚至26500點水平。大市轉勢向下，出現千點跌幅的機會很低，等候大市大幅回調才入市的，恐怕要等至明年首季才有這個機會。現時周線及月線向心系統都明顯向好，即使投機性淡倉操作都不適宜。

8月波幅將收縮

如用周四的收市價作初步計算，8月的月波幅計算值將是4%左右，即1000點。現時向心系統周線及日線的超買較嚴重，料8月會以消化整固為主。現時大市偏離200天移動平均線達13%，屬危險水平，即使大家不認同筆者觀點，現階段入市都必須小注，而且必須考慮時間值因素，避免大市以橫行消化時，如4月及6月的翻版，消耗時間值。

由12月見底回升，大市每每升穿整數價位，便上下穿梭消化一番。現時升穿27000點，不排除短線因結算及月結因素尚有短線抽升，大市8月有機會在26400-27400點之間運行。大市短線急跌的風險並不大，若出現筆者意料之外的下跌，由於中長線升浪趨勢無改，反而是低吸的良機。從向心系統分析，如大市呈窄幅橫行，將需要大約三星期的時間，至8月18日左右周線的超買才會被消化，所以留意8月上旬的走勢，再決定下一步操作計劃。

比亞迪電子

筆者持有比亞迪電子(00285)，由於日來走弱，筆者都再三留心是否落車訊號！現時中線仍是上升趨勢無改，不過支持位在17元水平。如在17元水平見支持，未買入的，可以小注買入。一旦跌穿17元便宜先行沽貨了。同板塊中富智康(02038)，卻有見底訊號，大家可在2.6水平建倉，止蝕位放2.4元。上望3元水平沽一半，留下一半用上移止賺位方式操作。

作者筆名「軒熙爸」，全職炒家，研究技術分析多年惟仍未能滿足，最終明白效率市場的道理，如何用量化數據去處理隨機市場中不可預測，卻可以操作的特性。作者在臉書《日子的痕跡》專頁，把過去18個月的交易紀錄公開供參考。【計量分析】將會逢交易日開市前向信網讀者分享市場看法。