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富瑞 騰訊控股(00700)

評級：買入->買入

目標價：303元->352元(較前收市價301元有16.9%潛在升幅)

富瑞發表報告，重新將騰訊納入研究範圍，大升目標價16%至352元，暫為主要外資券商中最牛，重申「買入」評級，認為旗下微信廣告收入及模式加強，再加上支付競爭力提升，網上文學及音樂訂閱增加，對於「王者榮耀」受監管料影響有限。

富瑞相信騰訊多模式業務更為顯現，看好騰訊廣告收入，上調今年廣告收入預測8.5%，至394億元(人民幣．下同)，料集團於2017至2018年社交廣告市佔率達67%及70%，整體網上廣告騰訊料佔10%及11%。

另外，富瑞認為，年齡少於12歲的用戶只貢獻「王者榮耀」月度收入6%，佔騰訊整體收入約1%。富瑞分析發現，「王者榮耀」仍有穩定的活躍用戶，即使近期當局加強監管。該行估計今年騰訊手遊收入600億元，按年升56%，市佔率42%。

富瑞調升騰訊第二季收入預測1.3%至526億元，符合市場預期。富瑞調高其經調整純利1%至147億元，略高過市場預期。另外，富瑞調高今明兩年騰訊收入預測2.5%及5%，亦調高盈利預測2.6%及14.8%。

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