港股直擊 即巿股評

隔晚美國聯儲局議息，一如預期按兵不動，美股三大指數齊創收市新高，帶動港股今早再度升上二萬七關口，再創逾兩年高位。

恒指今早高開61點，報27002，開市後恒指升幅擴大，惟升約百點後回軟，10時正前，恒指一度僅升20點，低見26962。之後又再度回升，上午最多升145點，高見27086，中午升134點，報27075。港股午後續向上尋頂，恒指最多升228點，高見27169，再刷新逾25個月高位。恒指收市報27131，升190點或0.7%，為25個月以來首次收於27000點之上。恒指連升4日累漲425點或1.6%。大市今日下跌股份比例51%，上升股比例為49%，反映大市升勢未見全面。

大市全日成交900.78億元，較上日增加37.9億元。

國企指數跑輸，收升26點或0.25%，報10855。

明日期指結算，即月期指今日收報27124，升206點，低水7點，成交98721張。

內地股市今日先跌後回穩，上證指數微升2點，報3249點，創業板指數急升3.6%。

藍籌股升多過跌，騰訊(00700)午後再創新高，高見308.6元，收市升2.5%，報308.4元，市值增至29235億元。港交所(00388)升2.2%。明日公布中期業績的友邦(01299)今日亦破頂，收市升1.8%。中石油(00857)昨日收市後發盈喜，預期上半年淨利潤按年最多增近20倍，收市僅升0.4%，花旗維持中石油「沽售」評級。華潤電力(00836)發盈警，料中期純利跌六至七成，收市跌3.4%，為表現最差藍籌。

焦點板塊

內房股：繼續表現強勢，多隻股份破頂。中國恒大(03333)昨日爆升一成八，今日再升13.9%，居成交榜第二位，市值升至3116億元，超越內房藍籌中國海外(00688)。碧桂園(02007)曾創新高，收市升6.7%，野村上調目標價至11元。融創中國(01918)升7.6%。雅居樂(03383)亦破頂，收升3.6%。藍籌的華潤置地(01109)升4.1%，為表現最好藍籌。

本地地產股：美國聯儲局維持利率不變，表示將相對快速地縮表。個別地產股追落後，新世界(00017)升2.1%；新地(00016)及信置(00823)升逾1%。恒隆地產(00101)中午收市後公布中期業績，基本純利按年跌4%，略遜市場預期，收市跌0.1%。

手機設備相關股：近期持續跑輸，ASM太平洋(00522)昨日公布業績後，股價大跌一成三，有大行調低目標價，今日再挫近半成。高偉電子(01415)跌2.2%。通達(00698)跌1.7%。瑞聲科技(02018)反彈1%。

汽車股：表現兩極。華晨中國(01114)獲野村大升目標價至25元，收市升5.6%；北京汽車(01958)遭野村削目標價，股價挫4.5%。長汽(02333)升4.1%。吉利(00175)升0.9%。

焦點股份

領展(00823)：市傳標售逾20個商場，領展昨天收市後發公告，擬就資產組合進行策略性評估。股價今早顯著造好，收升2.9%，報62.75元。

兗州煤業(01171)：發盈喜，預計今年上半年股東應佔淨利潤按年增長約4.4倍，股價先升後跌，收跌2.2%。

東方電氣(01072)：發盈喜，料中期轉虧為盈，股價高開逾4%後炒上，收市急升9.5%。