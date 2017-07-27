即巿股評 港股直擊

隔晚花旗聯儲局議息，冚世界都預咗今次按兵不動唔加息，亦未有即時提出縮表，不過聲明指經濟發展合符預期，將會「很快」縮表。至於「很快」係幾時，市場一般解讀為9月就正式宣布。縮表步伐將會跟通脹掛鈎，而聲明中反映聯儲局承認近期通脹持續轉弱，而通脹仍然徘徊2%以下。至於就業市場表現強勁，跟通脹表現唔多協調，今年仲加唔加息真係超考聯儲局。

美股就繼續上，港股今日重上二萬七，再創逾兩年高位。恒指今早高開61點，報27002，其後升幅逐步擴大，雖然升勢曾回順落番二萬七樓下，但中午散場前再度回勇，半日最多升145點，高見27086點，中午收報27075點，升134點；國指跑輸半日報收10852點，僅升21點，仍未破日前高位。

話咗騰訊(00700)回一回又嚟料，噚日詐死落過300元樓下一陣間，收市已經上番301元，今早又創305.6元上市新高，半日報收305元又升多1.3%。騰訊仲有半個月多啲先派成績表，以家陣咁嘅速度上升，放榜時股價去到320元亦唔出奇，到時大行又要忙住調高目標價。

友邦未放榜先興奮

至於阿Man噚日提過，炒業績唔好漏友邦(01299)，未放榜，先興奮，今早亦創上市新高60.75元，半場報收60.5元升1.4%。依家係大笨象(00005)表現較為漉啲，噚日見過77.6元今年高位又停低，拉牛上樹都冇佢符，可能要炒完友邦先倫到佢，但下星期業績一旦公布新一輪回購計劃，股價應該可以開turbo。

內房股今日繼續嚟料，噚日個別發展，炒大唔炒細，今日大小通吃，龍頭恒大(03333)再破頂見22.6元上市新高，半日報收22.25元升6.4%。唔好再開恒大仲追唔追得，講真恒大喺15元時已O咗嘴，今年起步5元未夠，家陣股價升咗幾個開，最近大摩又嚟魔笛追魂，股價升完再升，阿Man已錯過咗呢隻勁股，依家唯有食住花生睇戲。融創(01918)批股冇有怕，股價又上番晒嚟，睇佢玩法同恒大一樣，啲人愈係唔敢追愈升，唯一解釋呢兩隻內房都係街貨有限，貨源盡入強中手。其他唔少內房股都破頂，大行睇好內房股中期盈利普遍上升，幅度平均達兩成以上，有貨可持有，唔回頭轉勢唔急落車。

三桶油上面蟹貨多升得慢

至於「三桶油」今日跌咗watt，只有公布盈喜嘅中石油(00857)叫佢啲，但亦不過升1%，中海油(00883)高開後調頭，中石化(00386)更逆市下跌。講到底三桶油上面蟹貨唔少，除非油價突然爆升，否則三桶油只能龜速前進，難以跟啲無阻力嘅破頂股相比。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)