港股直擊 即巿股評

隔晚美國聯儲局議息，一如預期按兵不動，美股三大指數齊創收市新高，帶動港股今早再度升上二萬七關口，再創逾兩年高位。

恒指今早高開61點，報27002，開市後恒指升幅擴大，惟升約百點後回軟，10時正前，恒指一度僅升20點，低見26962。之後又再度回升，臨近中午最多升145點，高見27086，再刷新25個月高位。恒指中午收市升134點或0.5%，報27075。

國企指數略跑輸，升21點報10852。

大市半日成交459.48億元。

即月期指半日報27036，升118點，低水39點，成交63263張。

截至中午，大市下跌股份比例有57%，上升股份比例為43%。

藍籌股升多過跌，滙控(00005)升0.3%；騰訊(00700)創新高，高見305.6元，中午升1.3%。友邦(01299)升穿60元，亦有份領漲大市。中石油(00857)昨日收市後發盈喜，預期上半年淨利潤按年最多增近20倍，半日升1.2%，「三桶油」中表現最好。

焦點板塊

內房股：仍然強勢，多隻股份破頂。中國恒大(03333)昨日爆升一成八，今日半日再升6.5%，居成交榜第二位;融創中國(01918)升9.6%。碧桂園(02007)升7.3%，創新高，野村上調目標價至11元。雅居樂(03383)亦破頂，升半成。藍籌的華潤置地(01109)升3.9%，為半日表現最好藍籌。

本地地產股：美聯儲維持利率不變，表示將相對快速地縮表。地產股今早普遍追落後，新世界(00017)升2.1%；新地(00016)升1.5%。恒隆地產(00101)中午後公布中期業績，股價半日升0.7%。

焦點股份

領展(00823):市傳標售逾20個商場，市值高達200億，領展昨天收市後發公告，擬就資產組合進行策略性評估。股價今早顯著造好，半日升3.8%，報63.3元。

華潤電力(00836)：發盈警，料中期純利跌六至七成，半日挫4.3%報14.6元，為表現最差藍籌。

兗州煤業(01171)：發盈喜，預計今年上半年股東應佔淨利潤按年增長4.4倍左右，股價先升後跌，半日跌3%。

ASM太平洋(00522):昨日公布業績股價大跌一成三，今早一度跌穿100元，半日挫3.6%報102.7元，花旗微降目標價，維持「買入」評級。

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