港股直擊 即巿股評

美聯儲議息會議結束，一如預期維持利率不變，隔晚美股三大指數高收，同創收市新高。

港股承接外圍升勢今早高開，並再創逾兩年高位。恒指今早高開61點，報27002，其後升幅逐步擴大，早段最多升137點，高見27078後回順。臨近中午收市回勇，半日最多升145點，高見27086點，再刷新25個月高位。恒指中午收報27075點，升134點或0.50%，大市成交額459.48億元。

國指跑輸，報10852點，升21點或0.20%。

重磅藍籌股造好，騰訊(00700)曾高見305.6元，再創上市新高，中午收市則升1.33%，報305.0元。

明日公布業績的友邦(01299)亦同樣刷歷史高位，高見60.75元，半日升1.42%，報60.50元。

內房股續強，昨日大升一成八的恒大(03333)，今早再度破頂，曾高見22.60元，半日則急升6.46%，報22.25元; 日前宣布配股的融創中國(01918)半日飆升9.65%; 龍湖地產(00960)亦升6.42%。

本地地產股追落後，新世界發展(00017)升2.14%; 新地(00016)升1.53%; 信和置業(00083)升0.94%; 長實地產(01113)升0.8%。

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