即巿股評 港股直擊

噚日見恒指撲到上27000點就拿拿聲掉走隻牛仔，無幾耐就見個市碌返落去，好彩隻牛仔掉走快；不過睇完恒指牛熊證街貨圖同恒指走勢圖之後，都係決定維持揸牛留熊嘅策略，按照噚日訂下嘅策略，手執恒指牛(68186)再上望27000點；如是者，今日一開市又搵到今日嗰餐下午茶。

依家9點55分，恒指暫時最高做過27043點，現報26966點，升25點。睇返日線圖，恒指由上星期一(7月17日)至今，五條主要平均線(10、20、50、100同250天平均線)都係順序排列，反映恒指前途光明，只不過擔心嘅係反映超買/超賣嘅RSI同STC都已經踩入超買範圍，就算唔用SlowSTC(14,3)，將個敏感度較番低少少，即使SlowSTC(26,5)，%K線同%D線都由上周三(19日)開始達「9」字頭，同日14RSI初步踩入「7」字頭，到今日為止，14RSI見74.27，距離頂點嘅100相隔只係25.73，又即係話若然再買升嘅話，14RSI嘅上升空間就得25.73。

「值博率咁低，咁係咪買向下會值博啲呀？」數字上計算可以答你「係」，不過都要睇返實際市場情況。開恒指牛熊證街貨圖睇，你就會見到喺27000至27099點呢度得返312張期指，再上多100點，即係27100至27199點呢度，就有902張期指，而呢度亦係熊證重貨區，雖然呢兩日恒指上一上27000點之後就好快咁跌返落樓下，不過呢個重貨位同現價咁近，反正14RSI仲有25.73見至到盡頭(100)嘛，咁若然出現超買再超買嘅言話咪可以食埋堆重貨先囉？講緊個距離得嗰200點，就算食晒堆重貨，14RSI可能只係剛剛見「8」字頭，仲有20先到頂。(若然真係咁，你都奈個市何呀！)

至於下方牛證，應該係發行商拿拿聲將啲貼價牛證上市以應付市場需要(留意番，老散同發行商並非對賭嘅關係，簡單啲講發行商出輪/證係透過Risk Management方式搵銀；坦白講，人哋出隻輪/證上市都要比上市費架！我無收佢哋錢架，只係講出事實咋；佢請我/比錢我嘅話，呢隻稿應該改頭換面啦！)依家最貼價嘅就係26600至26699點，不過呢度唔係重貨區，得60張期指咁大把，亦係噚日先新增嘅；再落多100點就，即係26500至26599點，呢度有相當於473張期指，噚日隻(68186)都係喺度個位。至於重貨區呢，就喺係26300至26399點，呢度有相當於731路張期指。不過，無論你點計都好，依家10點19分，恒指現價做緊27057點，繼續創逾兩年高位，依家嘅市況的確有少少畏高，但同時望住牛熊證街貨圖嘅話，唔追升又有啲笨。

建議仍然買牛望熊，市場上已經出到收回價26700以上嘅牛證，咁又唔駛咁貼嘅，(68186)仍然可取；想博啲嘅話恒指牛(68458)，收回價26672點，同一收回價中最高槓桿嘅牛證，有約79倍，都係嗰句：孕婦、高血壓、心臟病嘅人就唔好揀啲太高槓桿嘅產品，免得你左手日線圖，右手心電圖。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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