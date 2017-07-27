港股直擊 香港財經 即巿股評

隔晚美國聯儲局議息，一如預期按兵不動，美股三大指數齊創收市新高，帶動港股今早高開，再創逾兩年高位。

恒指今早高開61點，報27002；國企指數高開24點，報10855。開市後恒指升幅擴大，最多升102點，高見27043，再刷新25個月高位。最新升幅收窄，截至9時56分，恒指升35點，報26976。

國企指數跑輸，跌7點，報10823。

藍籌股個別走，滙控(00005)高開0.5%，報76.9元，最新無升跌。

騰訊(00700)甫開曾升1.3%，高見304.8元，平了前日造出的上市新高，最新升幅略收窄，報303.6元，升0.9%。

中石油(00857)昨日收市後發盈喜，預期上半年淨利潤按年大幅增加，介乎90至110億元人民幣，即最多增近20倍，股價今早曾升2.2%，高見5.16元，最新升1.2%，報5.11元。

領展(00823)升2.4%，報62.45元，暫為最大升幅藍籌，領展承認評估資產組合，市傳標售20商場，市值高達200億元。

個別內房股仍然強勢，中國恒大(03333)昨日爆升一成八，今早再高開6.7%，報22.3元，創新高，最新升3.8%，報21.7元。碧桂園(02007)升5.9%，創新高，野村上調目標價至11元。