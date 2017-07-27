即巿股評 港股直擊

恒指昨天高開後，早段最高升至27007點，再創2015年6月29日以來高位。恒指走勢於10時後轉弱，更一度轉升為跌，全日波幅220點。恒指收報26941點，升88點或0.33%，成交金額862.93億元。國指收報10831點，升48點或0.46%；上證收報3247點，升3點或0.12%。三項指數都向好，當中以國指表現較佳。

恒指在創近期高位後，以陰燭「錘頭」收市，幸好下影線甚長，反映在26800水平有一定支持。MACD快慢線的正差距下跌，成交縮減，走勢轉弱。

中國央行發布2017年上半年地區社會融資規模增量統計資料，江蘇社會融資規模增量10467億元人民幣，在各省市中排名第一；廣東社會融資規模增量10067億元人民幣，排名第二位；上海社會融資規模增量7452億元人民幣，位列第三。可留意上述地區從事中小型融資業務企業的表現。

《經濟參考報》報道，中國可能選擇七個地區進行首批電力現貨市場建設試點。同時，今年將放開配售電業務，在總結第一批試點經驗的基礎上適時開展第二批試點，而市場化交易電量也力爭翻一番。可留意內地電力相關板塊之表現。

美國聯儲局議息後，決定維持利率不變，並表示縮表將在相對短期內啟動。市場人士估計，「相對短期」這樣的措辭意味着可能會在9月份的會議上宣布啟動縮表的具體時間。美股三大指數向好，今早亞太股市個別發展，夜期及ADR上升，料恒指可高開，若未能上破保歷加通道頂部 (約27209)，指數或調頭回軟。

個股介紹：

粵豐環保(01381)的主要業務為在中國營運與管理垃圾焚燒發電廠。

集團發出正面盈利預告，預期截至2017年6月底止6個月股東應佔溢利，將較2016年度同期增長不少於40%，原因是額外建設中的項目所產生的建設收入增加所致。集團將會在2017年8月底前公布中期業績。

參考彭博資料， 2017年預測市盈率為17.92倍，周息率0.72%。股份上日收報4.32元，上望4.75元，止損設於4.21元。

岑智勇

南華金融集團高級策略師

權益披露：

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