港股直擊 即巿股評

港股昨日曾高見27000點關，惟收市未能企穩該水平，今日在外圍美股創新高下，恒指有力一舉突破二萬七，商品資源股料繼續追落後。

隔晚美股三大指數齊創收市新高，道指收升97點或0.45%，報21711點，波音等大企業季績強勁，刺激股價大幅造好。納指升0.16%，報6422點；標普500指數微升不足1點，報2477點。聯儲局宣布暫不加息，表示將相對快速地縮表。華爾街被稱為「恐慌指數」的CBOE波動指數(VIX)在盤中創下紀錄以來新低，報8.84。中概股普遍上升，京東、百度及阿里巴巴均創收市新高。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與本港上日收市價比較，造價普遍上升。滙控(00005)ADR折合港元計收報77.1元，較本港上日收市升0.55元。中移動(00941)ADR收報84.11元，升0.46元；聯通(00762)ADR收報11.52元，升0.12元。騰訊(00700)ADR收報303.41元，升2.41元。國壽(02628)ADR收報25.18元，升0.18元。油價續升，中海油(00883)ADR收報8.82元，升5仙；中石油(00857)昨日收市後發盈喜，預期中期盈利最多按年升近20倍，隔晚其ADR收報5.1元，升5仙；中石化(00386)ADR收報6.04元，升3仙。

ADR港股比例指數報27109，較周三恒指收市升167點或0.6%。恒指昨日早段曾升155點，見27007點創逾25個月高，收報26941點，升88點或0.3%，連升三日累漲234點或0.9%。大市升勢並不全面，昨日下跌股份比例54%，上升股比例為46%。恒指14天RSI升至73.7，繼續超買，今日為期指結算前夕，宜留意稍後或累積回吐壓力。

焦點股份

金屬資源股：周三倫敦基本金屬多數上漲。LME期銅收漲1.7%，報6330美元/噸，一度刷新2015年5月份以來高位至6400美元/噸，為連續第四個交易日上漲。江西銅(00358)昨日收市宣布，預計上半年股東應佔淨利潤按年增長60%至80%，主要由於金屬產品價格按年上漲，推動業績增長。

兗州煤業(01171)：發盈喜，預計今年上半年股東應佔淨利潤按年增長4.4倍左右。

中信大錳(01091)：公布截至6月底止中期股東應佔溢利7001萬元，不派中期息。 去年同期則為虧損1.37億元。

東方電氣(01072)：發盈喜，預期截至6月底止中期業績，股東應佔淨利潤3.7億元人民幣；去年同期虧損3.42億元人民幣。

利福國際(01212)：發盈喜，預期中期純利按年增長不少於1.85倍；去年同期盈利5.87億元。溢利增加，主要由於出售利福地產發展(02183)近六成權益錄得一次性收益等。公司預計下月7日公布中期業績。

慧聰網(02280)發盈喜，預期截至6月底止中期業績，股東應佔溢利大幅增加逾2.2倍

電視廣播(00511)：公布與荷里活電視及電影製作公司Imagine Entertainment合作，製作一系列電視劇。雙方將成立合營公司，開發及製作電視項目，在美國和國際市場發行，電視廣播將投資1億美元(約7.8億港元)，將以內部現金支付。

星星地產(01560)：宣布以5供2形式供股集資，每股供股價0.75元，較昨日收市價1.01元，折讓25.74%，發售約1.79億股供股股份，集資1.34億元。

中國罕王(03788)：發盈喜，預期截至6月底止中期綜合溢利8.7億元(人民幣．下同)，去年同期股東應佔虧損1.06億元。

恒隆集團(00010)及恒隆地產(00101)今日將公布截至6月底止中期業績。高盛預期，恒隆地產(00101)上半年每股盈利料按年跌22%。