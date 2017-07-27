即巿股評 港股直擊

筆者於「港股360」平台發表分析文章剛滿一個月，感謝《信報》各位編輯同工協助，讓筆者在此平台跟廣大讀者交流。回看筆者於6月27日<轉倉期突破 後市有啟示>一文已指出7月走勢向好，由於計量分析是以當時市場所處的分布來分析後市，除非大市劇烈波動，否則觀點無改，所以整個7月都是在老調重彈，沒甚麼新意，希望沒有影響各位讀者的口胃。

筆者近日都在苦惱發掘新話題跟大家分享，可惜對大市分析的部分，難有甚麼精彩變化，觀點無改便只好原文直說。現時7月份的轉倉區，主要在26600-26900點，筆者早在周一的分析已述，雖然昨天一度升穿27000點，不過轉倉活動並未活躍，仍是壓回在26900點之下完成轉倉。隨着大部分轉倉活動完成，今天大市有機會出現較大波動，有機會升穿27000點水平，高見27200點來完成筆者月初指出7月的高位計算值。現時筆者持有8月LC26600 SC26800的牛跨，及8月LC27000的裸頭倉位，如大市升抵27000點之上，SC 27200點可收回裸頭倉位的成本時，便先行沽出27200點的認購期權，組成牛跨組合，然後再等待下一個買入訊號。

買油追落後慎防傷心

近月來油價上升，昨天三桶油終於識跟，坊間又傳出一種三桶油可追回油價升幅，建議大家追落後。這是一種「一傷情願」的想法，傷的是大家的心，大家的戶口。市場已有很多的分析，指出相關資源股價很大機率比相關資源領先3-6個月。其次是接近同步見頂/底。用金價來做例子，招金(01818)於2011年4月見歷史高位，金價則在2011年9月才見高位，而現時油價只發出日線反彈訊號，在升穿52美元水平前，都不會發出中線買入訊號，在資源股中還有很多更好的選擇，而事實上三桶油在向心系統分析，尚未脫離中線區間市的困境。

耶魯大學的研究員，用1995年至2004年的數據分析，找出股票市場表現最差的5%月份。平均指數下跌達9.18%不過同月原物料指數平均升1.43%，如果再收窄，將股市表現最差的1%抽出，指數平均下跌13.87%，而原物料升幅達2.32%，而1995至2004年原物料每月平均上升0.88%。所以長線投資往往可以拉平風險。

從經濟循環理論分析，現時環球正步入擴張後期，風險胃納上升，過剩的資源庫存在過去8年消耗不少，反而油的庫存雖在高位震盪，但仍是歷史中的高水平，油價難以高舉此浪資源股上升的大旗。

作者筆名「軒熙爸」，全職炒家，研究技術分析多年惟仍未能滿足，最終明白效率市場的道理，如何用量化數據去處理隨機市場中不可預測，卻可以操作的特性。作者在臉書《日子的痕跡》專頁，把過去18個月的交易紀錄公開供參考。【計量分析】將會逢交易日開市前向信網讀者分享市場看法。