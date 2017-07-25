重要通告 港股直擊

新世界發展(00017)公布，截至昨日下午4時，透過全資附屬在市場購入4550萬股新世界百貨(00825)股份，相當於要約股份9.74%，每股收購價1.98至2元，完成該集團在本周二公告內的建議。

公告表示，有關股份將提呈以供接納收購建議。截至今日下午4時正，連同以上收購股份，新世界發展已接獲逾3.76億股新百貨獨立股東股份接納收購建議，相當於要約股份約80.5%。

該公司提醒新百貨獨立股東，接納收購截止時間已經延長至下周二(8月1日)下午4時正，並重申不會提高每股2元的收購價。