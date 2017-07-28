即巿股評 港股直擊

筆者於7月19日收到讀者提問：「聶sir你好！基地錦標集團(08460)上市至今一直下跌，本人於0.160元持貨，現價卻跌至0.128元(7月19日收市價)，是否可繼續守候待升呢？」

股份市值定位偏低

此股的上市日期為6月27日，早前招股規模為2.5億股，由於以全公開發售方式進行，即沒有配售部分，因此不設配售回撥機制，通常這樣安排是管理層希望盡量將股份分派給散戶。按招股價介乎0.2至0.24元及發行股數計算，市值介乎2億至2.4億元，相對此股之前上市的五隻創業板股份，倒數就是NEXION TECH(08420)、ITP HOLDINGS(08446)、尚捷集團控股(08183)、浩柏國際(08365) 和建泉國際控股(08365)，按招股價上限計出市值分別為3.3億、2.4億、3.2億、3.38億和4.52億元，反映基地錦標集團的市值定位偏低，當時隱約看到管理層在意能否取得上市地位，多於取得集資淨額多寡。事實上，按上限價上市產生集資淨額約3930萬元，相對集資金額為6000萬元，計出開支佔比34.50%，普遍認為佔比為15%或以上屬集資效率偏低，如今更是高逾一倍，證明今次集資效率欠佳，進一步確認管理層看重的是上市資格，若推斷正確，他們應會在意上市後股價發展，暗示股價傾向具備利好條件。

乙組只有一份申請

而於6月26日開市前發布的招股結果顯示錄得超購接近0.90倍，無異於只是足額認購，卻仍以上限價0.24元上市，暗示大部分貨源已落入散戶手上。雖然沒有配售部分，但今次公開發售申請仍有甲組和乙組之分，於認購金額為500萬元以上，會列入乙組申請。甲組和乙組各佔配額一半，即1.25億股，但最終乙組只收到一份有效申請，認購3500萬股，即未獲認購的9000萬股，已回撥至甲組申請，令原有配額1.25億股激增至2.15億股，佔招股規模86%。我留意到甲組獲發超過100萬股有12人，當中最少持份者也有103萬股，按上市價計出涉資近29萬元，散戶用上如此金額認購一隻名不經傳的創業板新股機會不大，所以將那12人屬視作有心人，持有2280萬股，連同惟一乙組認購人獲發股份，可理解為13名有心人合計持有5728萬股，佔招股規模不足23%，因遠低於六成，反映貨源沒有歸邊，加上按上市前一天暗盤成交量和成交金額分別為1190萬股和大約270萬元，計出平均成交價為0.2438元，較上市價0.24元高出不足1.60%，金額只有42580萬元，理應有心人沒有散貨誘因。

現時貨源未有歸邊

再看上市首日開報0.221元，已低於上市價近8%，於競價時段成盤，成交量為1086萬股，涉資超過240萬元，認為屬有心人沽貨機會大。而當日交易21萬股或以上合計成交量為3440萬股，連同4宗最大成盤價的20萬股及13萬股的主動沽盤(又稱B盤)交易，就是3533萬股，成交金額約791萬股，再考慮到上述暗盤和競價盤，被湊合為與上述有心人相同的持股量5728萬股，沽貨後可收回約1301萬元，計出平均賣出價為0.2272元，較上市價微跌5.33%，損失金額約73萬元，跟包銷佣金為集資金額的2.5%計出150萬元作比較，預算有心人仍有超過76萬元進賬面，反映有心人可能於上市首日已離場，就能解釋股價為何持續下滑，至上周五 (7月21日) 收報0.122元，不足一個月已較上市價跌近五成。最後可留意當日中央結算系統(簡稱CCASS)顯示首七名參與者均持有逾1000萬股，認為屬有心人持貨機會大，她們合計持有約1.46億股，對比CCASS總貨量約2.49億股(與招股規模2.50億股相若)，計出街貨佔比為58.62%，因低於六成，反映貨源未有歸邊，也可視為有心人已散貨的另一線索。倘若股價收低於0.12元，較上市價已跌逾五成，屆時投資者要考慮是否該止蝕離場；即或有意繼續持股，也不宜對股價表現短期冀予厚望。

聶Sir

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