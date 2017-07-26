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今日 17:53 香港財經 港股直擊 重要通告

領展就資產組合邀顧問進行策略性評估

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領展(00823)宣布，擬就資產組合進行策略性評估，並已委聘滙豐、瑞銀及戴德梁行協助評估有關領展的策略性選項。

領展表示，策略性評估旨在尋求對領展的最佳資產組合，並為基金單位持有人締造更高價值，若就任何資產接納任何建議及訂立具約束力協議時，將進一步公布。

有報道指領展將大手標售逾20個商場，估計市值達150億至200億元，並意向將全部物業售予單一買家，並鎖定目標買家為基金或內地財團。

消息指，地標商場如樂富廣場將會保留，未翻新的物業則大有機會納入放售名單中。

下載港交所通告原文

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