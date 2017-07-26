港股直擊 即巿股評

隔晚美國納指和標普500指數創歷史新高，港股連升兩日後，今早承接外圍走勢突破27000點水平，不過高位走勢反覆，未能坐穩兩萬七。

恒指高開108點，甫開突破兩萬七水平，曾升155點，見27007點創逾25個月高，其後升勢回順，上午約10時40分後倒跌，最多跌65點，見26786點全日低，之後好淡爭持，中午升9點，波幅上午成形，午後走勢改善，尾段升幅拉闊。恒指收報26941點，升88點或0.3%，再創2015年6月25日以來收市新高，連升3日累漲234點或0.9%。大市今日下跌股份比例54%，上升股比例為46%。

全日成交額862.93億元，較上日增加約67.34億元。

國企指數收報10831點，升48點或0.5%。

恒指即月期貨收市升37點或0.14%，報26918點，低水23點。

A股收市個別發展，滬指升0.12%；深成指跌0.54%。兩市成交額約4607億元人民幣。

歐洲三大股市最新續向上；美國道指期貨最新升19點，報21579。

藍籌股方面，周五放榜的友邦(01299)見60元創上市新高，收市升1.2%。內銀下午發力，建行(00939)升1.4%；工行(01398)創52周高，收市升1.3%；中行(03988)升1.6%。隔晚國際油價急升3.3%創超過7周新高，「三桶油」升1.7%至3.1%，中石油(00857)為表現最好藍籌。相反，昨日創上市新高的騰訊(00700)跌0.2%；中移動(00941)跌0.2%；下周一公布業績的滙控(00005)再創逾兩年高後反覆，收市跌0.2%。

焦點板塊

內房股：多隻股份今早急升，中國恒大(03333)預期上半年淨利潤按年升兩倍，股價創上市新高，收市急升18.1%。另外，碧桂園(02007)升3.8%；雅居樂(03383)升3.7%；融創中國(01918)升4.2%；中國金茂(00817)升1.7%；保利置業(00119)升1.9%；富力地產(02777)升1.6%。華潤置地(01109)升1.7%；中海外(00688)升1.8%。

資源股：金屬資源股造好，國際銅價抽升，江銅(00358)升4.7%，其A股升7.25%；五礦資源(01208)升6.3%；洛陽鉬業(03993)升4.1%；大宗商品龍頭嘉能可(00805)創52周高，收市升4.6%；中國鋁業(02600)升2.9%；俄鋁(00486)升1.2%；紫金(02899)升1.9%。不過，已連升6日的神華(01088)早段再創超過兩年新高，收市倒跌2.2%，為表現最差藍籌。

濠賭股：永利澳門(01128)第二季純利1.03億美元，按年升57.49%，經營收益總額按年升71.65%。大行看法分歧，當中摩通指集團第二季EBITDA勝預期，但永利皇宮的表現、尤其是中場業務不如預期，估計股價初步反應負面。永利澳門收市挫4.1%，成交額4.1億元。另外，銀娛(00027)跌2%；金沙中國(01928)跌1%；美高梅中國(02282)跌1.5%；澳博(00880)跌1.4%；新濠國際(00200)跌2.9%。

手機零件商：ASM太平洋(00522)公布中期純利14.92億元，按年增長2.03倍，不過公司展望第三季收入僅與第二季相若，股價今早一度急挫15%，收市跌12.7%，成交額12.4億元。板塊全線向下，瑞聲科技(02018)跌2.1%；舜宇(02382)跌1.6%；比亞迪電子(00285)跌2.6%；信利(00732)跌1.5%；高偉(01415)跌2.4%；丘鈦(01478)跌0.7%；昂納(00877)跌2.6%。

汽車股：昨日普遍回吐，今早再跑輸大市。吉利(00175)、長汽(02333)和廣汽(02238)跌約1.4%；華晨(01114)跌1.1%；東風(00489)跌0.5%；北汽(01958)跌1.8%；比亞迪(01211)跌1.6%。

焦點股份

中遠海控(01919)：中遠海控A股(601919.SH)停牌逾兩個月後，今早復牌「一字漲停」，H股創逾兩年高後，收市倒跌1.3%，成交額4.86億元。早前獲中遠海控提出全購的東方海外(00316)跌0.2%。

中海重工(00651)：股價連日下挫，今早10時20後暴跌，一度大插74.5%，見0.038元，其後於上午10時53分起短暫停止買賣，涉發出內幕消息公告。停牌前報0.045元，跌69.8%，成交額6950萬元。

中國糖果(08182)：早前公布娃哈哈集團董事長宗慶后女兒宗馥莉要約已失效，亦不會延期或修改，導致股價急挫。今日大成交反彈，最多升47.9%，收市升38.5%，成交額1.04億元，為全日表現最好港股。

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