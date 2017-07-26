港股直擊 即巿股評

隔晚美股造好，標普納指再創新高。港股高開逾百點，一度突破兩萬七大關，惟於高位遇沽壓，未能成功收於此水平。

恒指高開108點，甫開突破兩萬七水平，全日最多升155點，見27007點創逾25個月高，其後升勢回順，一度倒跌65點，見26786點全日低。午後仍處上午波幅內，惟尾段內銀股及友邦(01299)走高，帶動港恒指升勢轉強，再度逼近兩萬七關口。恒指收市報26941點，升88點或0.33%，大市成交額862.9億元。

國企指數報10831點，升48點或0.45%。

昨日創新高後倒跌的騰訊(00700)，今早一度低見298元，午後守於300元大關之上，收市跌0.2%，報301元，成交居首達46.44億元。

中國恒大(03333)發盈喜，預告中期盈利按年大幅上升，午後尾段高見21.0元，創上市新高，收市則升18.08%，報20.90元，為成交第二大股份。

下周一公布業績的滙控(00005)，高見77.6元後回落，收市跌0.20%，報76.55元，為成交第三大股份。

隔晚國際油價造好，升至逾7周新高，近日弱勢的「三桶油」出現反彈，中石油(00857)升幅最為顯著，收市升3.06%，為表現最好藍籌。

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