即巿股評 港股直擊

筆者於7月21日(上周五)收到讀者Sammy的電郵提問：「萬分焦急，希望聶Sir幫忙解答！我於上市前一天 (7月20日) 透過暗盤交易以0.39元買入新達控股(08471)，理由是看了招股結果後認為就算全數公開發售部分皆屬散戶申請，也只佔招股規模(全數視為「街貨」)一成，按上市價0.3元計出涉資只有600萬元，理應有心人可恣意推高股價大撈一筆。然而，上市後表現卻強差人意，與同日上市的明樑控股(08152)表現簡直是天淵之別，未知為何前者股價不如我的預期發展呢？此外，聶Sir曾經在文章『決定新股兩大資訊』解答我的疑問，內容提到新股若主動沽盤(又稱B盤)的累計成交量超過街貨量可考慮離場，經查閱上市首日交易記錄後，留意B盤成交量為1.054億股，佔2億股招股規模52.7%，同時A盤(主動買盤)成交量 (超過1.33億股) 也比B盤多，是否可理解為有心人未散貨，短期有望股價逆轉上揚呢？」

貨源歸邊結論

就著讀者提到招股結果，我們不妨以此入手分析，假設讀者分析正確，有心人只於配售部分獲發股份，那麼第一件事情要探討為是否配售中的1.8億股，均屬於有心人持貨呢？按著獲發股數分類，可分作五組，其中第三組有20人，獲發股數介乎50萬零1股至100萬股，以每手買賣單位1萬股計算，每人最少持有51萬股，按上市價0.3元計出涉資15.3萬元，認為是散戶可付出的成本。因此，我認為最高持貨量的兩個組別，就是介乎100萬零1股至500萬股，以及500萬零1股及以上合計的70名(62 + 8)承配人，才可視作有心人持股。首25名承配人獲發8900萬股，連同餘下45人每位最少獲發101萬股，所以合計1.3445億股，佔招股規模67.23%，雖已高於六成可得出貨源歸邊的結論，不過較普遍當炒新股有心人之街貨佔比為八成或以上明顯偏少，反映於上市前一天已暗盤進場不是好選擇。

處於不利位置

理由是在暗盤交易時段沽貨的，大家認為屬散戶還是有心人機會大呢？難道已獲發股份的散戶不會像讀者那樣憧憬上市後股價上揚嗎？由此推斷暗盤交易時段產生的成交量應是有心人沽貨所產生。當日成盤價介乎0.335至0.42元，就最低價而言有心人賬面也賺11.67%，更何況最活躍成交價為0.38元，較上市價0.3元高逾26%，全日成交量1307萬股相對成交金額498.065萬元計出平均成交價為0.3811元，低於讀者買入價0.39元，並且0.39元較上市價高出三成，證明讀者進場時已處於不利位置。

存在壓價可能

再看上市首日成交分布，誠如讀者所言，B盤成交量為1.054億股，連同上述暗盤產生的1307萬股，合計約1.18億股，較有心人持股量約1.34億股少了1598萬股。然而，不能忽略開市前的競價成盤，成交量高達3846萬股，以成盤價0.325元計出涉資近1250萬元，顯然是有心人釋出貨量，故此三者合計應是1.5693億股，較有心人持股量多出2248萬股，存在有心人已散貨離場的可能。以三者合計成交金額約5284萬元計出平均成交量為0.3367元，較上市價高出12.24%。誠然有心人賬面利潤約576萬元屬偏少，沽貨的誘因甚低，但也可以反過來看有心人認為上市價定位偏高，所以於取得微利離場後便恣意壓價，當股價大幅低於上市價後再吸納股份。不過要留意實屬推測而已，還要看今日股價會否收低於0.3元方可確認。暫看股價走勢不用太灰心，皆因上周五到了下午3:22前見股價由全日低位0.32元開始回升，於那分鐘完結時已報0.325元，重上開市價，繼而升勢持續，一度於下午3:34及3:29前高見0.385元，最終收報0.34元，較上市價仍高13.33%，顯然有心人曾於尾市托價，所以未必短期壓破上市價。最後想指出於上周五中央結算系統 (簡稱CCASS) 顯示首三名參與者持有近1.5億股，較總體在CCASS近2.00億股計出街貨佔比為74.97%，基於「T+2」結算，如果7月25日持股分布變化不大，就是確認有心人未有散貨，才有望股價上揚。

聶Sir

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