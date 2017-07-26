隔晚美股造好，但散場前跌幅收窄，令港股今日升勢都窒住窒住。港股今早順利挑戰二萬七，不過就企唔住，喺獲利沽盤湧現下，幾乎抹去所有升幅。恒指高開108點後，兩吓扒咗上二萬七，見27007點超過25個月新高。其後曾倒跌至26787點半日低位，幸而喺大笨象(00005)變身小飛象後仲頂得住，加埋三桶油發力，大市重上26800水平之上並靠穩。恒指半日報收26861點，升9點；國指跌11點，半日報收10770。
大笨象承接噚日午後升勢，今早開市見77元後直上77.6元兩年高位，不過急升過後總有獲利沽壓，一度倒跌至76.5元，其後回升至76.8元收市。阿Man估計喺大笨象下星期派成績表前，表現唔會差得去邊，升得急有盤食糊唔出奇，不過喺買盤仍然積極下，短線目標仍然先睇78.2元，升得穿當然要見埋80元，除咗大笨象炒業績，友邦(01299)周五業績亦見買盤收集，盤中更創60元新高。
至於另一重磅股騰訊(00700)，上咗300元大關又要抖抖，上半場曾失守低見298元，半日跌幅收窄報收300.8元。不過騰訊下月中派成績表，阿Man認為當騰訊回落至接近10日線有得博。蘋果孖寶今日亦見腳軟，瑞聲(02018)跌逾3%，暫時又要靠邊站；至於舜宇(02382)紅底股之路唔易行，只要股價仍守喺90元樓上冇有怕，始終可以完成使命，晉身紅底股之列。
OPEC雖然未有加碼減產，但至少繼續遵守之前協議，至於花旗嘅頁岩油生產商亦開始克制，唔再博命生產，令花旗石油庫存有所回落，油價近期回升，隔晚更升至超過7星期高位。一直弱過藥煲嘅「三桶油」強力反彈，中石油(00857)升3.06%、中海油(00883)升2.57%及中石化(00386)升1.86%，係表現最好的三隻藍籌。三桶油已經嚴重落後，睇番油價已從低位反彈一成，三桶油反彈未夠應該可以再追一追上去。
油價回升，有色金屬價格亦走高，相關資源股有追捧，江西銅(00358)急升6.06%，創5個月新高；洛陽鉬業(03993)升3.25%，對於資源股一向唔係阿Man杯茶，可能過往餐餐高追都中伏。
恒大(03333)發盈喜再帶動股價創20.4元上市新高，對於恒大真係冇嘢講，若以估值嚟計，恒大唔算平，不過大媽愛時，大行又愛，股價高居不下亦吹佢唔漲。至至其他內房股，又係炒大唔炒細，碧桂園(02007)升4.84%；雅居樂(03383)升3.72%同埋融創(01918)升2.9%，都係「港股通」活躍股份。
麥狄文
(徐狄怡‧證監會持牌人)