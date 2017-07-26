港股直擊 即巿股評

隔晚美國三大指數造好，納指和標普500指數創歷史新高。港股連升兩日後，今早一度突破27000點水平，不過沽壓隨即湧現。

恒指高開108點，甫開突破兩萬七水平，曾升155點，見27007點創逾25個月高，其後升勢回順，上午約10時40分後倒跌，最多跌65點，見26786點半日低，之後好淡爭持。恒指中午收報26861點，升9點，大市成交額489.69億元。

國企指數報10770點，跌11點或0.1%。

A股半日低收0.37%；深成指跌0.78%。

藍籌股方面，周五放榜的友邦(01299)半日升0.8%；下周一公布業績的滙控(00005)再創逾兩年高後反覆，半日升0.1%。隔晚國際油價急升3.3%創超過7周新高，「三桶油」半日升1.9%至3.1%，中石油(00857)為表現最好藍籌。相反，昨日創上市新高的騰訊(00700)跌0.3%；中移動(00941)跌0.5%。內險跑輸，平保(02318)跌1.1%；國壽(02628)跌0.8%。

焦點板塊

內房股：多隻股份今早急升，中國恒大(03333)預期上半年淨利潤按年升兩倍，股價創上市新高，半日急升12.9%。另外，碧桂園(02007)升4.8%；雅居樂(03383)升3.7%；融創中國(01918)升2.9%；旭輝控股(00884)升1.8%。華潤置地(01109)升0.8%；中海外(00688)升1.2%。

資源股：金屬資源股造好，江銅(00358)升6.1%，其A股升7.94%；五礦資源(01208)升9.3%；洛陽鉬業(03993)升3.3%；大宗商品龍頭嘉能可(00805)創52周高，半日升4.5%；中國鋁業(02600)升2.3%；俄鋁(00486)升3.4%；紫金(02899)升4.1%。

濠賭股：永利澳門(01128)第二季純利1.03億美元，按年升57.49%，經營收益總額按年升71.65%。大行看法分歧，當中摩通指集團第二季EBITDA勝預期，但永利皇宮的表現、尤其是中場業務不如預期，估計股價初步反應負面。永利澳門半日跌3.6%，成交額2.33億元。另外，銀娛(00027)跌1.9%；金沙中國(01928)跌0.7%；美高梅中國(02282)跌1.7%；澳博(00880)跌1.1%；新濠國際(00200)跌1.1%。

手機零件商：ASM太平洋(00522)公布中期純利14.92億元，按年增長2.03倍，不過股價今早一度急挫15%，半日跌11.5%，成交額8.09億元。板塊全線向下，瑞聲科技(02018)跌3.3%，為表現最差藍籌；舜宇(02382)跌2.4%；比亞迪電子(00285)跌3.1%；信利(00732)跌1.1%；高偉(01415)跌2.4%；丘鈦(01478)跌2.2%；昂納(00877)跌2%。

汽車股：昨日普遍回吐後，今早進一步走低。吉利(00175)跌1.6%；長汽(02333)跌2.5%；廣汽(02238)跌1.6%；華晨(01114)跌1%；東風(00489)跌0.5%；北汽(01958)跌0.5%。

焦點股份

中遠海控(01919)：中遠海控A股(601919.SH)停牌逾兩個月後，今早復牌「一字漲停」，H股創逾兩年高，半日回落僅升1.9%，成交額3.26億元。早前獲中遠海控提出全購的東方海外(00316)跌0.3%。

中海重工(00651)：股價連日下挫，今早10時20後暴跌，一度大插74.5%，見0.038元，其後於上午10時53分起短暫停止買賣，停牌前報0.045元，跌69.8%，成交額6950萬元。

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