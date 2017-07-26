港股直擊 即巿股評

隔晚美股造好，標普納指再創新高。港股今早承接外圍升勢，高開逾百點，並一度突破兩萬七大關。

恒指高開108點，甫開突破兩萬七水平，半日最多升155點，見27007點創逾25個月高，其後升勢回順，上午約10時40分後倒跌，今早最多跌65點，見26786點。恒指中午收報26861點，微升9點或0.03%，大市成交額489.69億元。

國企指數報10770點，跌11點或0.11%。

藍籌股方面，昨日創新高後倒跌的騰訊(00700)，今早一度失守300元大關，低見298元，半日則跌0.27%，報300.8元; 上日支撐大市的滙控(00005)，高見77.6元後回落，半日升0.13%，報76.80元; 濠賭股走弱，金沙中國(01928)及銀娛(00027)分別跌0.69%及1.88%。

隔晚國際油價造好，升至逾7周新高，近日弱勢的「三桶油」出現反彈，中石油(00857)升3.06%、中海油(00883)升2.57%及中石化(00386)升1.86%，為表現最好的三隻藍籌。

恒大(03333)發盈喜，預告中期盈利按年大幅上升，今早高見20.40元，創上市新高，中午收市則升12.88%，報19.98元；其他內房股亦見造好，碧桂園(02007)升4.84%; 雅居樂(03383)升3.72%。

LME銅價走高，有色金屬股受追捧，江西銅(00358)急升6.06%，創5個月新高；五礦資源(01208)升9.33%；洛陽鉬業(03993)升3.25%。

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