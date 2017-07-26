港股直擊 即巿股評

從事船舶製造和金屬貿易的中海重工(00651)連日下挫，今早10時20後暴跌，一度大插74.5%，見0.038元，其後於上午10時53分起短暫停止買賣，停牌前報0.045元，跌69.8%，成交額6950萬元。

公司動向方面，集團周一公布，旗下附屬與南京輝通電子科技股東訂立投資框架協議，擬收購南京輝通不少於20%股權。南京輝通主要從事提供智慧交通管理及服務系統，在中國上海市在線停車服務覆蓋率方面居領先地位。

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