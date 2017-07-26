即巿股評 港股直擊

呢幾日嘅策略都係揸住啲近牛，取其槓桿高，博多100至200點殺埋27000點堆重熊先至再睇清楚到底個市係想再上去，還是掂一掂27000點就當係「完成任務」，所以追升之餘都要搵定隻熊仔standby，就好似揸車咁，比住油向前但就要keep住望後鏡。

今朝地鐵站閘口前收到指示出push，句嘢就真係水蛇春咁長，但重點得一個：「恒指曾突破27000點，再升至兩年高位」，唔理係恒指牛(67809)定恒指牛(67805)，星期一(7月24日)訂下嘅目標27000點已經到咗啦，send完個push就梗係賣咗啲牛仔啦！(你唔記得咗裂口高開之後個市會順住開市時嘅升/跌嚟行多兩步，但兩步過後因為裂口嘅問題令到技術指標出現嚴重超買/超賣，所以就會出現掉頭行嘅情況咩？)

依家10點8分，坐喺位開晒所有電視同電腦之後，恒指現價得返26883點，升30點；拆開恒指5分鐘圖睇，今朝早開時嘅裂口係26877至26948點，而截至10點10分止，恒指最低見過26875點，用2點之差補咗今朝個裂口；而恒指最高暫時做過27007點，即係話26900至26999點呢堆相當於676張期指嘅熊證已經全數死亡。剩底嘅熊證重貨就喺27000至27099點同27100至27199點，分別有相當於640同969張期指，若然見到個市穿一穿27000點之後就回得咁急，相信有不少淡友會繼續出擊，甚至有人會轉軚開淡倉；當然噚日都有講過話熊證要standby啦，問題在於後備球員幾時出、出唔出都會影響到你場波嘅勝負。

正如上文估計，喺唔排除有資金開淡，不過暫時都唔知佢哋會好博咁買貼熊還是安全啲買遠熊，如果按目前嘅恒指牛熊證街貨圖去睇嘅話，27007點呢個高位計，其實都叫做踩咗入27000至27099點呢個範圍嘅，雖則依家恒指走勢似乎有啲漏氣，但你望吓個月曆，業績期即將殺到埋身，除咗我哋一班財經版記者會好唔得閒周圍跑業績新聞外，坐喺度做投資版嘅記者都要睇住股價會唔會因為業績而出現異動，你睇友邦(01299)上到60蚊就知炒定星期五(28日)業績啦。

公平啲睇埋下面堆牛證，最近嘅街貨位喺26500至26599點，呢度有相當於226張期指；至於重貨區就上移到26300至26399點，呢度有相當於704張期指，用依家10點28分現價26901點計，最貼價個堆都同現價有成400點差距，都唔好再數落去重貨區啦。由於大市同數據變動不大，維持揸牛留熊嘅策略，恒指牛(68186)，收回價26541點，基於恒指現價回返落去26800點樓上，短線或day trade的可再上望27000點。

承蒙大家厚愛，《Swing Trading鐘擺策略贏港股》雖然唔係書展第一日就拎出嚟賣，但一直以來都收到唔少讀者email查詢，亦有讀者影返張相返嚟話比我知千辛萬苦入到書展之後買咗三本簽名版(係呀，關先生，辛苦晒，多謝晒)，一至兩個星期後本書就會喺書局發售(如果想快嘅話，就直接問書局，書局就會問發行商攞書賣，早啲都唔奇架)。多謝大家，多謝所有幫忙過呢本書嘅朋友，感謝。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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