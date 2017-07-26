即巿股評 港股直擊

恒指昨天輕微高開後，走勢甚反覆，全日波幅只有89點。恒指收報26852點，升5點或0.02%，成交金額795.59億元。若不計融創中國(01918)配股後所錄得的65.73億元成交，大市成交只有729.86億元。國指收報10782點，跌38點或0.35%；上證收報3243點，跌6點或0.21%。恒指表現優於國指及A股。

恒指呈2連陽，以「十字星」收市，最高升至26889點，再創2015年6月29日以來高位。以及MACD快慢線的正差距增加，走勢轉佳，惟指數波幅收窄及成交縮減，觀望味濃。

香港政府公布高鐵「一地兩檢」方案，按計劃會將四分一個高鐵西九龍總站、共10.5萬平方米樓面，租予內地劃作「內地口岸區」，列車車廂亦屬租界範圍。港鐵公司(00066)表示建議將便利來往於香港和內地的乘客，港府希望廣深港高鐵於2018年三季度投入運營。宜留意交通及鐡路相關板塊表現。

中國央行稱將加強金融監管協調，保持貨幣信貸適度增長和流動性基本穩定；宜留意中資金融板塊表現。中國工信部表示，經營VPN業務需要獲得政府有關批復；宜留意中資電訊板塊對消息的反應。中國財政部公布，1至6月國有及國有控股企業利潤總額按年增24.3%，煤炭、石油石化、交通等行業實現利潤按年增幅較大；可留意相關板塊表現。

美國眾議院表決通過加強對俄羅斯制裁的法案，並將阻止總統特朗普單方面取消對俄特定制裁措施，同時該法案還對伊朗和北韓施加新的制裁。聯儲局將於美國東部時間周三下午公布利率決定，市場普遍預期維持利率不變，但仍值得留意當局有關縮表的看法。美股三大指數偏好，今早亞太股市向好，夜期及ADR上升，料利好恒指表現，料會在27000水平前爭持。

個股介紹：

北控水務集團(00371)的主要業務為從事興建污水及自來水處理廠、污水處理、自來水處理及供水、提供技術服務及授權使用有關污水處理之技術知識。

集團與包頭市住房就於中國包頭市成立兩間合營公司，分別從事不同的城市水生態提升綜合利用PPP項目。集團分別出資1.62億元人民幣及36億元人民幣，分別佔兩間合營的90%權益。

參考彭博資料，2017年預測市盈率為14.29倍，周息率2.28%。股份上日收報6.53元，上望7元，止損設於6.2元。

岑智勇

南華金融集團高級策略師

權益披露：

分析師岑智勇 (CE: APR850)及其關連人士沒有持有報告內所推介的證券的任何及相關權益。