港股直擊 即巿股評

港股再創超過兩年高位，在外圍股市造好配合，以及憧憬藍籌股業績下，恒指短期有力試闖二萬七大關。

隔晚歐美股市普遍上升，歐洲銀行股造好，而美國納指及標普500指數則齊創收市新高。道指收市升100點或0.47%，報21613點；受到業績理想帶動，Caterpillar和麥當勞股價急升。納指僅微升1點報6412點；主要受谷歌母公司Alphabet股價收低2.9%拖累。標普收漲0.29%，報2477點。

美國聯儲局舉行為期兩天的貨幣政策會議，將在香港時間周四凌晨2點公布貨幣政策聲明，此次政策會議的會後不會召開新聞發布會，但市場認為聯儲局正在準備從9月份開始縮減資產負債表的措施，因此政策聲明中可能會對此有所暗示。

另外，據華爾街日報報道，美國國會參議院共和黨人已經獲得足夠票數，能支持正式開始就新醫改法案進行辯論。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與本港上日收市價比較，造價普遍上升。滙控(00005)下周一公布中期業績，昨日抽升逾2%，隔晚ADR續向好，折合港元計收報76.87元，較本港上日收市升0.17元。中移動(00941)ADR收報83.73元，跌7仙。騰訊(00700)ADR收報303.1元，升1.5元。國壽(02628)ADR收報25.22元，升0.17元。油價急升，「三桶油」造好，中海油(00883)ADR收報8.65元，升8仙；中石油(00857)ADR收報4.93元，升3仙；中石化(00386)ADR收報5.94元，升3仙。

ADR港股比例指數報26926，較周二恒指升74點或0.28%。 恒指昨日一度抽升42點，高見26889點，再創逾兩年高，收報26852點，升5點，兩日累升145點，不過大市升勢未見全面，昨日下跌股份比例達57%，上升股比例僅43%，短中長市寬均下跌，股價高於50天線的中線市寬報45.1%，跌0.4個百分點。恒指14天RSI為72.2，超買情況並不嚴重，短期在藍籌中期業績憧憬下，恒指有望挑戰二萬七水平。

財政部公布上半年國有企業利潤總額為1.4萬億元人民幣，按年增長24.3%，增幅較1至5月有所放緩。鋼鐵、有色等去年同期虧損的行業，今年上半年錄得盈利；煤炭、石油石化、交通等行業，實現利潤增幅較大；電力等行業的利潤跌幅較大。

焦點板塊

石油石化股：隔晚國際油價急升。美國7月21日當周API原油庫存意外大降1020萬桶，降幅大於預期，加上繼續受惠於沙特阿拉伯削減原油出口承諾，布蘭特期油升逾3%收復50美元關口；紐約期油亦升逾3%，報47.89美元一桶，升至七周高位，今早亞洲時段再升1%，今日石油石化股有望追落後。

焦點股份

中國恒大(03333)：發盈喜，預期半年未經審計淨利潤為去年同期約3倍，主要由於期內集團的交樓的物業平均售價有顯著提升，交樓總建築面積有大幅增加； 以及集團已完成全部永續債的贖回工作，提高股東當期應分配利潤。

安徽海螺(00914)：發盈喜，預料中期純利按年大幅上升約九成至1.1倍。

ASM太平洋(00522)：今早公布截至6月底止中期業績，純利14.92億元，按年增長2.03倍，每股基本盈利3.66元，中期息每股1.2元。

IMAX中國(01970)今日將公布截至6月底止中期業績。